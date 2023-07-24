Ирина Шейк отправилась на прогулку с загадочным мужчиной (фото)

Для выхода на публику звезда подиумов выбрала комфортный и стильный образ.

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37-летняя супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, была замечена в сопровождении таинственного мужчины. Дуэт сфотографировали во время прогулки по Лос-Анджелесу. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов, которая недавно вернулась с отдыха в Марокко, продемонстрировала свой подтянутый живот в черном укороченном топе без рукавов и прогулочных шортах с заниженной талией. Шейк дополнила свой комфортный ансамбль черными кроссовками Adidas, золотым браслетом на ноге и спортивной сумкой. Модель с обложки была без макияжа, завершив образ солнцезащитными очками.

Ее спутник был в черной футболке и зеленых шортах., дополнив аутфит кроссовками и темными солнцезащитными очками.

Они обнялись, прежде чем разойтись в разные стороны.

Напомним, Ирина Шейк позировала в ярком винтажном платье-комбинации Versace с ярко-зеленой кружевной отделкой и сексуальным разрезом до бедер.

Также Фокус писал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочкой.