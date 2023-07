Вы в ловушке! 9 коварных привычек, которые приводят к быстрому набору веса

Вы можете заниматься спортом и следить за питанием, но некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.

Потеря веса может быть эмоциональным и утомительным процессом. Это особенно верно, когда стрелка весов неумолимо ползет вверх, хотя вы, казалось бы, все делаете правильно. Существуют привычки, которые могут привести к быстрому набору веса. Некоторые вещи, которые вы делаете, могут казаться "полезными", но на самом деле они мешают вам сбросить вес. Об этом пишет Eat This, Not That.

Вы едите много суши

Фото: Getty

Давайте будем честными: суши просто восхитительны. Многие также считают его здоровой пищей. Но, увы, сложно насытиться овощами, клетчаткой, подавляющей аппетит, и питательным белком, когда вы едите суши и роллы, объясняют The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.

"Часто, когда люди начинают есть суши, они возвращаются домой после трапезы и вскоре, испытывая голод, наедаются высококалорийной пищей, оправдывая это тем, что они ели здоровую пищу", — добавляют The Nutrition Twins.

Вы слишком осторожны в питании

Фото: Getty Images

Чрезмерная осторожность в питании может привести к потреблению гораздо меньшего количества калорий, чем на самом деле нужно вашему телу. "Тело реагирует замедлением метаболизма и сжиганием меньшего количества калорий, чтобы компенсировать продолжающийся дефицит калорий", — объясняют The Nutrition Twins. "Если вы чувствуете, что набираете вес быстро или из ниоткуда, вы, вероятно, страдаете замедлением метаболизма".

Вы используете средства с отдушками

Фото: Freepik

Это очень коварная, невероятно распространенная привычка, которую вы, скорее всего, не свяжете с увеличением веса. Но The Nutrition Twins предупреждают, что ваши любимые ароматизированные лосьоны для тела, средства по уходу за волосами и даже чистящие средства, которые содержат отдушки в списке ингредиентов, могут также содержать фталаты, "класс химических веществ", которые нарушают ваши гормоны и способствуют ожирению.

"Эти химические вещества называются обесогенами. Часто, когда кажется, что вес резко увеличивается, виновата перегрузка токсинами", — говорят The Nutrition Twins. "Хорошая новость заключается в том, что большинству продуктов, содержащих ароматизаторы, это не нужно, и вместо этого вы можете купить кремы без ароматизаторов, стиральные порошки и чистящие средства".

У вас изменился характер сна

Фото: Freepik

Полноценный сон является важной частью все ваших усилий по снижению веса. Если ваши привычки изменились — вы просыпаетесь раньше, делите постель с новым питомцем или партнером, или переезжаете в новую спальню, в которой много света, — все это может сильно повлиять на качество вашего сна.

По словам The Nutrition Twins, "лишение сна приводит к тому, что ваше тело жаждет энергии, и вы реагируете, поворачиваясь к еде — и, как правило, к самому быстрому тонизирующему средству, которое можете найти. Сахар и рафинированные углеводы приносят телу мгновенное удовлетворение, но они калорийны и их легко переесть, особенно когда вы устали и не имеете решимости и силы воли".

Вы используете новую посуду

Фото: Unsplash

Вы не ослышались! "Если вы купили новые тарелки и внезапно набрали вес, вы не одиноки", — говорят The Nutrition Twins. "Мы обнаружили, что это имеет место для многих наших клиентов. По своей природе, если вы всегда наполняли свою тарелку или заполняли половину своей тарелки, вы продолжаете делать это. Если новые тарелки и стаканы больше, внезапно происходит увеличение потребления пищи и калорий, что приводит к быстрому увеличению веса, особенно если вы едите дома все из больших тарелок".

Вы принимаете обезболивающее

Распространенным побочным эффектом приема обезболивающих препаратов является запор. Несвоевременное опорожнение кишечника может привести к быстрому увеличению веса, учитывая, что вся пища, которую вы съели за последние несколько дней, накапливается. "Быстрое увеличение веса, как правило, больше всего ощущается в области живота, поскольку именно здесь происходит резервное копирование, и нередко приходится увеличивать размер пояса на пару размеров", — говорят The Nutrition Twins.

Вы едите слишком много полезных жиров

Фото: freepik

Насыщение здоровыми жирами имеет решающее значение и приносит много пользы для здоровья, говорит Лиза Янг, диетолог, доктор философии, RDN. Здоровые жиры состоят из мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые помогают уменьшить воспаление, повысить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Но слишком много чего-либо тоже не всегда полезно.

"Если вы едите слишком много полезных жиров, это может привести к увеличению веса", — объясняет Янг. "Жиры содержат больше калорий на грамм, чем белки или углеводы, поэтому потребление калорий выше для жиров. Помните, что полезные жиры в умеренных количествах — это здорово".

Вы едите на обед салаты без дополнительного белка

Фото: Getty Images

Съесть салат со свежими овощами — умный ход, но не упускайте белок! Добавление белка в каждый прием пищи имеет решающее значение для чувства сытости и снижения веса. "Белок помогает вам чувствовать себя сытым в течение более длительных периодов времени, уменьшая количество пищи, которую вы можете съесть в конце дня", — объясняет Янг. " Исследования показали, что диеты с высоким содержанием белка могут снизить массу тела и устранить переедание и ненужные перекусы".

Вы пропускаете приемы пищи

Фото: Getty

Вы можете подумать, что пропуск приемов пищи может помочь сбросить лишние килограммы, потому что вы урезаете калорийность целого приема пищи, но вы ошибаетесь. "Наоборот, пропуск приема пищи может привести к увеличению веса. Это потому, что вы проголодаетесь позже в тот же день из-за того, что пропустили важный прием пищи", — объясняет Янг.

