Школьный учитель собрал коллекцию Барби стоимостью $20 000 (фото, видео)

Первую куклу Мэтью купил еще в 1970-ых годах, и с тех пор его коллекция значительно выросла.

55-летний учитель средней школы из Лос-Анджелеса Мэтью Кейт напрочь разбивает миф о том, что коллекционирование кукол – занятие сугубо женское. Его коллекция Барби насчитывает около тысячи кукол и занимает почти семь метров полок в доме, а ее стоимость – около $20 тысяч, пишет Reuters.

Своих первых кукол Мэтью купил еще в 1970-ых годах, потратив на них свои карманные деньги. Однако свою покупку он прятал от родителей, поскольку боялся, что они сочтут игрушки "недостаточно мужскими".

После выхода фильма о "Барби" с Марго Робби в главной роли интерес к коллекционеру и его игрушкам вырос многократно. Всего за несколько дней количество подписчиков его страницы в Instagram "DollsOnTheBrain" выросло до 72,5 тыс. На ней Мэтью демонстрирует своих кукол, монтирует короткие ролики с Барби в главных ролях, показывает походы на разные тематические встречи с такими же фанатами игрушки, и многое другое.

По словам Мэтью, многих кукол он покупал на барахолках, редко отдавая за них более 20 долларов.

По словам экспертов, в секонд-хендах винтажные куклы Барби стали бесценной находкой, цены на рынке предметов коллекционирования взлетели до небес, а оценщиков антиквариата завалили звонками новые коллекционеры.

"Я одновременно счастлив и надеюсь, что это изменит отношение к Барби для всех", — говорит Кейт.

Старейший продавец кукол Барби из Флориды Марл Дэвидсон сказала, что за последние месяцы цены на Барби выросли примерно на 25%. Ее сайт, MarlBe.com, получает около 3000 посещений в день, что втрое больше обычного, многие из которых приходятся на людей, собирающих коллекции.

"Я никогда не видела такого интереса. Это действительно привлекает много новых взрослых в мир коллекционирования Барби", — отмечает Дэвидсон.

По ее словам, коллекционные куклы обычно стоят около 100 долларов, в то время как простые Барби обычно оцениваются в 10-30 долларов. Так называемая Барби "Святой Грааль", первая модель, выпущенная в 1959 году, продается за тысячи долларов.

Доктор Лори Вердераме, искусствовед и телеведущая с 25-летним опытом работы оценщиком антиквариата, сказала, что владельцы кукол Барби, которые обычно обращаются к ней за помощью, являются опытными коллекционерами, оценивающими страховую стоимость своих сокровищ.

Благодаря одноименному фильму, спрос на куклы Барби увеличился примерно на 60%, опередив другие бренды кукол, которые обычно более популярны, по данным Verderame.

Множество кукол Мэтью нашел в секонд-хэндах и магазинах старых вещей

"Оценки Барби обычно не приходят так, как раньше. Я видела несколько очень редких и замечательных кукол для оценки, которых мы, возможно, не увидели бы, если бы не фильм", – отмечает Вердераме.

Запросы оценок куклы поступали и от людей, которые ранее не интересовались Барби. Например, среди них мужчина, который купил Барби в комиссионном магазине. Сейчас ее цена превышает 10 000 долларов. Другая женщина нашла куклу, много лет провалявшуюся в доме ее матери, а ее нынешняя цена – 8500 долларов.

Ранее Фокус писал о женщине, которая собрала коллекцию Барби из 18500 штук.