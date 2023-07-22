Самую большую коллекцию кукол Барби в мире собрала коллекционер из Германии

Беттина Дорфманн получила свою первую Барби в подарок еще в 1966 году и теперь попала в книгу рекордов Гиннесса с впечатляющей коллекцией в 18 500 кукол.

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Сейчас, когда на экраны кинотеатров уже вышел фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби в главной роли, ясно, что популярность и без того популярной куклы возрастет. Но мало кому удастся превзойти впечатляющую коллекцию Беттины Дорфманн из Германии. Она собрала более 18 500 разнообразных кукол Барби. И попала в книгу рекордов Гиннесса. К слову, ее рекорд пока еще не побит, пишет Belfast Live.

Свою первую куклу Беттина получила в подарок еще в 1966 году, но серьезно начала коллекционировать только с 1993 года. К слову, первой куклой Беттины была не Барби, а Мидж, "лучшая подруга" Барби.

Беттина тогда сломала ногу, так что была вынуждена лежать в постели и играть со своими друзьями.

"Я могла бы выбирать для нее наряды или играть. В то время, когда мне приходилось оставаться дома, ко мне приходили друзья, и мы играли вместе", — вспоминает 62-летняя Беттина.

Фото: Guinness World Records

Беттина всерьез увлеклась коллекционированием кукол, когда ей было 34 года. Тогда она достала свою старую коллекцию из 30 Барби, чтобы подарить их своей дочке Мелиссе.

Но Мелисса, которой сейчас 31 год, и которая работает тренером по настольному теннису на Паралимпийских играх, не заинтересовалась куклами матери.

"Ее куклы Барби занимались только спортом. Баскетбольная Барби и футбольная Барби", — шутит Беттина.

Но когда она рассмотрела свою старую коллекцию кукол, это возродило ее интерес к ним и она начала собирать Барби, посещать выставки и аукционы.

Фото: Guinness World Records

Сейчас в коллекции Беттины есть даже оригинальная и очень редкая первая Барби 1959 года выпуска. Именно в этом году культовая кукла дебютировала на Американской международной ярмарке игрушек. По словам Беттины первая Барби более тяжелая, чем современные куклы, когда ее делали из литого пластика.

Во сколько ей обошлась первая Барби, женщина не признается, но, по ее словам, цены на вторую и третью Барби в серии Mattel могут превышать 10 тысяч евро.

Самая первая Барби в коллекции Беттины Фото: Guinness World Records

Она является рекордсменом по самой большой коллекции с 2005 года, насчитывающей более 18 000 различных кукол. Всего в мире более ста тысяч коллекционеров Барби, но у Беттины самая обширная коллекция.

Дома у нее находится от 5000 до 8000 кукол, некоторые из них хранятся на складе, а другие выставлены в музеях.

Свою коллекцию Беттина обычно держит в коробках. И покупает новых кукол в двух экземплярах. И по ее словам, она никогда не перестанет собирать свою коллекцию. А пока она открыла "кукольную больницу" для сломанных игрушек.

Беттина уже сказала, что обязательно пойдет на фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли. И купит киноБарби, чтобы пополнить свою коллекцию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, стоит ли идти на фильм "Барби" и о чем рассказывает главный хит этого лета.