Найбільшу колекцію ляльок Барбі у світі зібрала колекціонерка з Німеччини

Беттіна Дорфманн отримала свою першу Барбі в подарунок ще 1966 року і тепер потрапила до книги рекордів Гіннеса з разючою колекцією в 18 500 ляльок.

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Зараз, коли на екрани кінотеатрів уже вийшов фільм Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі, ясно, що популярність і без того популярної ляльки зросте. Але мало кому вдасться перевершити разючу колекцію Беттіни Дорфманн з Німеччини. Вона зібрала понад 18 500 різноманітних ляльок Барбі. І потрапила до книги рекордів Гіннеса. До слова, її рекорд поки що не побитий, пише Belfast Live.

Свою першу ляльку Беттіна отримала в подарунок ще 1966 року, але серйозно почала колекціонувати тільки з 1993 року. До слова, першою лялькою Беттіни була не Барбі, а Мідж, "найкраща подруга" Барбі.

Беттіна тоді зламала ногу, тож була змушена лежати в ліжку і гратися зі своїми друзями.

"Я могла б вибирати для неї вбрання або грати. У той час, коли мені доводилося залишатися вдома, до мене приходили друзі, і ми грали разом", — згадує 62-річна Беттіна.

Фото: Guinness World Records

Беттіна серйозно захопилася колекціонуванням ляльок, коли їй було 34 роки. Тоді вона дістала свою стару колекцію з 30 Барбі, щоб подарувати їх своїй доньці Мелісі.

Але Мелісса, якій зараз 31 рік, і яка працює тренером з настільного тенісу на Паралімпійських іграх, не зацікавилася ляльками матері.

"Її ляльки Барбі займалися тільки спортом. Баскетбольна Барбі та футбольна Барбі", — жартує Беттіна.

Але коли вона розглянула свою стару колекцію ляльок, це відродило її інтерес до них і вона почала збирати Барбі, відвідувати виставки та аукціони.

Фото: Guinness World Records

Нині в колекції Беттіни є навіть оригінальна і дуже рідкісна перша Барбі 1959 року випуску. Саме цього року культова лялька дебютувала на Американському міжнародному ярмарку іграшок. За словами Беттіни, перша Барбі важча, ніж сучасні ляльки, коли її робили з литого пластику.

У скільки їй обійшлася перша Барбі, жінка не зізнається, але, за її словами, ціни на другу і третю Барбі в серії Mattel можуть перевищувати 10 тисяч євро.

Найперша Барбі в колекції Беттіни Фото: Guinness World Records

Вона є рекордсменом за найбільшою колекцією з 2005 року, що налічує понад 18 000 різних ляльок. Загалом у світі понад сто тисяч колекціонерів Барбі, але у Беттіни найбільша колекція.

Вдома у неї перебуває від 5000 до 8000 ляльок, деякі з них зберігаються на складі, а інші виставлені в музеях.

Свою колекцію Беттіна зазвичай тримає в коробках. І купує нових ляльок у двох примірниках. І за її словами, вона ніколи не перестане збирати свою колекцію. А поки вона відкрила "лялькову лікарню" для зламаних іграшок.

Беттіна вже сказала, що обов'язково піде на фільм "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. І купить кіноБарбі, щоб поповнити свою колекцію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи варто йти на фільм "Барбі" і про що розповідає головний хіт цього літа.