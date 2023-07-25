Меган Маркл и принц Гарри оскорбили соседа, который хотел сделать им подарок

Сообщается, что охранников герцогов Сассекских обвинили в том, что они грубо отмахнулись от доброжелательного соседа.

Охранников принца Гарри и Меган Маркл обвинили в том, что они грубо проигнорировали пожилого соседа после переезда в их особняк в Монтесито, штат Калифорния, в 2020 году. Об этом пишет PageSix.

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88-летний ветеран ВМС США Фрэнк МакГинити, который живет рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими, утверждал, что он подошел к их дому вскоре после того, как они переехали, чтобы подарить несколько снятых им фильмов об истории этого района.

Он вспомнил об этом в главе своих мемуаров "Уйди с улицы".

"У меня большой дом рядом с собственностью Гарри и Меган. Я живу в гостевом доме, а основной дом сдаю на Airbnb, — сказал он. — Гарри и Меган живут в старой собственности Маккормиков, и я подошел к их воротам с фильмами на компакт-диске, но они не заинтересовались".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

МакГинити заявил, что охранник пары отказал ему.

"Парень у ворот отказал мне и не стал брать пленку, просто сказав, что они не заинтересованы. Я пытался вести себя доброжелательно и по-соседски, — заявил он. — Мы не очень часто их здесь видим. Удивительно, что они переехали в этот район. Здесь чаще встречаются люди старшего возраста".

Герцог и герцогиня Сассекская переехали в эту собственность в июле 2020 года со своим четырехлетним сыном, принцем Арчи. Два года спустя у пары родилась дочь, принцесса Лилибет. Согласна информации зарубежных СМИ, пара заплатила 14 650 000 долларов за дом площадью 18 000 квадратных футов, в котором есть розовые сады, вековые оливковые деревья, теннисный корт, чайный домик, детский домик и бассейн. На территории также имеется гостевой коттедж с двумя спальнями.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из Монтесито.