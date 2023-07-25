70-килограммовый ньюфаундленд стал звездой соцсетей

И малыш Шерман еще щенок, ему всего 18 месяцев и он буде расти до трех лет.

Щенок ньюфаундленда, который весит 70 килограмм, и обожает сидеть на коленях у своих хозяев, стал звездой соцсетей. Однако 18-месячный Шерман все еще растет. И он будет продолжать расти, пока ему не исполнится три года, и, как ожидается, к тому времени, когда он полностью вырастет, он станет еще больше и поправится еще на 12 килограмм. Об этом пишет Daily Mail.

Ньюфаундленд по кличке Шерман принадлежит полицейским из английского городка Саймонсайд, Саут-Шилдс, Эллиоту и Беверли. Но родом он из Польши. Именно у польского заводчика его купили хозяева за 3000 евро в 2022 году.

Ньюфаундленд Шерман стал звездой соцсетей

Шерман, несмотря на свои впечатляющие размеры, любит сидеть на коленях у хозяев, хотя бы частично. И выпрашивает у них еду.

"Он большой и дружелюбный — возможно, слишком дружелюбный. Ему нравится сидеть на тебе, потому что он думает, что он комнатная собачка. Он не осознает свой собственный размер, и он просто начал становиться очень упрямым. Он очень милый и любит всех и вся", — шутит его хозяин.

Ньюфаундленд Шерман стал звездой соцсетей

"Люди спрашивают, каково это, когда в доме живет Шерман, и я отвечаю, что это все равно что жить с другим человеком. Он весит 70 кг и имеет собственное мнение. Это не агрессия, но он будет делать то, что хочет, когда захочет", — говорит его хозяйка.

Огромный щенок съедает в месяц еды на 120 фунтов стерлингов каждый месяц, таскает лакомства у гостей с тарелок, а еще ему пришлось пошить несколько слюнявчиков, потому что он капал слюнями на людей.

"Я должен быть осторожен с ним, когда сижу с ним в кофейнях и кафе, потому что он любит поесть. Случалось такое, что он чуть не лишил людей их обеда. Я не хочу, чтобы мне приходилось платить людям за еду ", — говорит его хозяин.

Ньюфаундленд Шерман стал звездой соцсетей

Шерман стал чем-то вроде местной знаменитости в Саут-Шилдс, где люди регулярно останавливаются на улице, чтобы поворковать над ним.

"Когда я прохожу мимо, люди говорят: "Доброе утро, Шерман", "Привет, Шерман, как дела?", — говорит его хозяин Эллиот.

Ньюфаундленд Шерман стал звездой соцсетей

Содержать Шермана стоит дорого, но его хозяева готовы на все, лишь бы ему было комфортно. К тому же недавно им пришлось потратиться на новый пылесос, потому что старый сгорел, не выдержав обилия шерсти.

И хозяева огромного ньюфаундленда говорят, что с такими породами существуют определенные правила. Ведь они считаются щенками, пока им не исполнится три года.

"Их тела, их суставы и кости, все еще развиваются, поэтому вам нужно действительно не торопиться с ними. Кроме того, из-за того, что это крупная порода с большой грудью, вам обычно приходится ждать около полутора часов до и после тренировки, чтобы покормить их, потому что они могут страдать от вздутия живота", — отмечает Эллиот.

Ньюфаундленд Шерман стал звездой соцсетей

И Шерман может быть ужасно упрямым. И когда он отказывается выйти на улицу, с этим ничего нельзя поделать. Ведь поднять его с пола почти невозможно.

Но он любит проводить время со своим лучшим другом, соседским котом Коди. Тот приходит в гости и гуляет по забору, пока Шерман за ним наблюдает.

Напомним, ранее Фокус писал о самых редких породах собак. О некоторых вы даже никогда не слышали.