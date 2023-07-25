Хейли и Джастин Бибер поцеловались на публике (фото)

Звездная пара посетила популярный ресторан в Малибу.

26-летняя американская модель Хейли Бибер и ее муж Джастин присоединились к Лоре Харви на ужин в Nobu Malibu. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет дочь Стивена Болдуина выбрала серое мини-платье, которое сочетала со светлым легким тренчем. На ногах звезды подиумов были белые босоножки на каблуках. Образ украсили браслет, золотые серьги и соответствующие часы.

29-летний канадский музыкант выбрал более повседневный образ, продемонстрировав джинсовые шорты и серую толстовку с круглым вырезом.

В свою очередь, модель Лори была в обнаженном платье с глубоким вырезом и украшенным бисером вдоль декольте.

Трио было замечено, когда они выходили из приморского ресторана, популярного среди знаменитостей, после совместного ужина.

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Хейли и Джастин Бибер

Джастин также надел розовую кепку и дополнил свой уличный образ белыми носками и парой серо-желтых кроссовок Nike.

В какой-то момент местные папарацци "поймали" знаменитостей за поцелуями.

Напомним, Хейли Бибер показала, какой маникюр можно сделать летом 2023.

Также Фокус писал о стильном шелковом платье на лето 2023, которое накануне продемонстрировала Хейли Бибер.