Киллиан Мерфи отказался играть курильщиков после сотен сигарет в "Оппенгеймере"

На съемках обычно используются специальные травяные сигареты, но они все равно вредят здоровью.

Актер Киллиан Мерфи настолько вжился в роль знаменитого физика Роберта Оппенгеймера, что выкуривал на съемках сотни сигарет. Теперь он говорит, что больше курильщиков играть не будет. Об этом пишет Daily Mail.

До этого ирландский актер снимался в сериале "Острые козырьки", где ему также приходилось курить. И он, по собственному признанию, выкурил более 3000 сигарет.

Роберт Оппенгеймер Фото: Из открытых источников

Правда, сигареты были не настоящими. Голливудским звездам дают курить травяные сигареты. Они не содержат никотина или табака, но все равно вредят здоровью.

Кинозрители только сейчас узнают, что входит в состав фальшивых сигарет, после того, как увидели Киллиана Мерфи, выкуривающего сигарету за сигаретой в новом фильме "Оппенгеймер".

Новый релиз от режиссера Кристофера Нолана вышел в кинотеатрах в прошлую пятницу вместе с "Барби" Греты Гервиг, при этом продажи билетов на оба фильма составили около 465 миллионов долларов.

В фильме 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи часто курит, чтобы соответствовать Роберту Оппенгеймеру, "отцу атомной бомбы", который полагался на сигареты и мартини, которые подпитывали его гений.

Но нездоровые привычки физика-теоретика в конце концов привели к тому, что он умер от рака в 1967 году.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

К счастью, сейчас никто не заставляет актеров по-настоящему курить на съемочной площадке. Они курят травяные сигареты, в которые входит смесь трав: жасмин, женьшень, лист лотоса и пассифлора.

Honeyrose Herbal Smokes — это один из брендов, который производит сигареты для реквизита, и их часто используют актеры или те, кто пытается бросить курить.

Хотя считается, что они представляют меньший риск для здоровья, Cancer.org утверждает, что даже травяные сигареты без табака выделяют смолу, твердые частицы и угарный газ и опасны для вашего здоровья.

Ранее в этом месяце Киллиан Мерфи сообщил, что отказывается от курящих персонажей в своих будущих проектах.

Ранее в 2016 году актер рассказал The Independent, что выкурил около 3000 сигарет на съемках "Острых козырьков".

Покойная Хелен МакКрори, сыгравшая в сериале "Острые козырьки" матриарха Полли Грей, однажды поделилась, что травяной реквизит имеет "ужасный вкус".

Напомним, ранее коллеги Мерфи по "Оппенгеймеру" рассказали, как он экстремально худел для роли. Сам актер в этом признаваться отказался, не желая подавать дурной пример.