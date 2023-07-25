Киллиан Мерфи отказался играть курильщиков после сотен сигарет в "Оппенгеймере"
На съемках обычно используются специальные травяные сигареты, но они все равно вредят здоровью.
Актер Киллиан Мерфи настолько вжился в роль знаменитого физика Роберта Оппенгеймера, что выкуривал на съемках сотни сигарет. Теперь он говорит, что больше курильщиков играть не будет. Об этом пишет Daily Mail.
До этого ирландский актер снимался в сериале "Острые козырьки", где ему также приходилось курить. И он, по собственному признанию, выкурил более 3000 сигарет.
Правда, сигареты были не настоящими. Голливудским звездам дают курить травяные сигареты. Они не содержат никотина или табака, но все равно вредят здоровью.
Кинозрители только сейчас узнают, что входит в состав фальшивых сигарет, после того, как увидели Киллиана Мерфи, выкуривающего сигарету за сигаретой в новом фильме "Оппенгеймер".
Новый релиз от режиссера Кристофера Нолана вышел в кинотеатрах в прошлую пятницу вместе с "Барби" Греты Гервиг, при этом продажи билетов на оба фильма составили около 465 миллионов долларов.
В фильме 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи часто курит, чтобы соответствовать Роберту Оппенгеймеру, "отцу атомной бомбы", который полагался на сигареты и мартини, которые подпитывали его гений.
Но нездоровые привычки физика-теоретика в конце концов привели к тому, что он умер от рака в 1967 году.
К счастью, сейчас никто не заставляет актеров по-настоящему курить на съемочной площадке. Они курят травяные сигареты, в которые входит смесь трав: жасмин, женьшень, лист лотоса и пассифлора.
Honeyrose Herbal Smokes — это один из брендов, который производит сигареты для реквизита, и их часто используют актеры или те, кто пытается бросить курить.
Хотя считается, что они представляют меньший риск для здоровья, Cancer.org утверждает, что даже травяные сигареты без табака выделяют смолу, твердые частицы и угарный газ и опасны для вашего здоровья.
Ранее в этом месяце Киллиан Мерфи сообщил, что отказывается от курящих персонажей в своих будущих проектах.
Ранее в 2016 году актер рассказал The Independent, что выкурил около 3000 сигарет на съемках "Острых козырьков".
Покойная Хелен МакКрори, сыгравшая в сериале "Острые козырьки" матриарха Полли Грей, однажды поделилась, что травяной реквизит имеет "ужасный вкус".
Напомним, ранее коллеги Мерфи по "Оппенгеймеру" рассказали, как он экстремально худел для роли. Сам актер в этом признаваться отказался, не желая подавать дурной пример.