Ольга Фреймут поделилась редким кадром с мужем (фото)

Знаменитость вернулась в Украину, чтобы провести благотворительную лекцию.

41-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась редким снимком с мужем. Фото писательница опубликовала в Instagram.

На снимке Ольга Фреймут обнимает своего мужа, 46-летнего продюсера Владимира Локотко, в одном из львовских отелей. Фреймут приехала в Украину, чтобы провести благотворительную лекцию о манерах во время войны. Сообщалось, что все собранные средства пойдут на нужды добровольческого батальона, который защищает Украину на передовой.

Фото телеведущая никак не подписала, лишь оставив эмодзи в виде красного сердечка.

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Ольга Фреймут и Владимир Локотко Фото: freimutolia\Instagram

Сейчас Ольга Фреймут живет в Лондоне с двумя детьми от генерального директора "Нового канала" — сыном Валерием и дочерью Евдокией. Старшая дочь ведущей, 17-летняя Злата Митчелл, учится и живет в США.

Ольга Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Украинская знаменитость довольно редко делится семейными кадрами в соцсетях, держа личную жизнь подальше от внимания публики.

Напомним, Ольга Фреймут травмировалась на съемках шоу в 2018 году.

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