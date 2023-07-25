Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе с вероятной возлюбленной (фото)

Знаменитости провели время в Сен-Тропе.

48-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили на отдыхе с вероятной возлюбленной Нилам Хилл. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитостей заметили в Сен-Тропе.

Ди Каприо был на яхте в прибрежном городке и присоединился к 28-летней модели, своему 48-летнему другу Тоби Магуайру и другой спутнице в течение дня на роскошном судне.

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Звезда Vogue Нилам была в макси-платье с леопардовым принтом, которое облегало ее стройную фигуру. Английская модель дополнила образ ярко-зеленой сумкой Dior, солнцезащитными очками и босоножками.

Лео выбрал сдержанный образ, совместив простую белую футболку с бежевыми шортами и добавив к образу бейсболку. На ногах голливудской звезды были черные вьетнамки.

Это не первый раз, когда Ди Каприо замечают в компании Нилам Хилл, однако официально он не комментирует свою личную жизнь. Летом 2022 года актер разошелся с Камилой Морроне после 5 лет отношений. А в течение этого года ему активно приписывали роман с моделью Джиджи Хадид.

Напомним, почему известную модель расстроила встреча с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о развитии отношений Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид.