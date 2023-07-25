Сигурни Уивер снялась в стильной фотосессии и дала откровенное интервью

73-летняя актриса стала звездой после космического боевика "Чужой" и с той поры воплотила на экране десятки ярких образов.

Сигурни Уивер — одна из самых уважаемых актрис Голливуда, и в свои 73 года она все еще находится на вершине своей карьеры. В интервью изданию The Sunday Times она откровенно рассказала о своих ролях в кино и снялась в стильной фотосессии. Она рассказала о своих английских корнях, своем новом телешоу и секрете 38-летнего замужества.

Сигурни Уивер, известная среди своих друзей как "Сиг" или "Сигги", снялась более чем в 50 фильмах за 46 лет.

Они включают в себя некоторые из крупнейших франшиз-блокбастеров всех времен, такие как определяющие эпоху "Чужой", "Охотники за привидениями" и "Аватар".

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И при этом Сигурни не считает себя голливудской актрисой. "Я нью-йоркская актриса", — говорит Сигурни в ответ на оплошность журналиста. И она шутит, что в этом городе ей не приходится особо прятаться от излишнего внимания.

Сигурни Уивер Фото: The Times

"Все в Нью-Йорке носятся, думая о том, что они делают, они слишком увлечены, чтобы действительно заметить вас. Здесь никто не обращает внимание на знаменитостей, только туристы", — говорит актриса. И шутит, что прячется от папарацци не как Леонардо ДиКаприо, который носит бейсболки и маски. Она просто закрывает лицо волосами и надевает очки.

Ее последний проект называется "Потерянные цветы Элис Харт" это семисерийный сериал, адаптация одноименной книги Холли Рингленд. Сигурни была на съемках в Австралии в течение четырех месяцев.

Трейлер сериала "Потерянные цветы Элис Харт"

Это душераздирающая, но захватывающая и изысканно переданная история о горе, домашнем насилии и травмах; как группа женщин собирается, чтобы исцелиться с помощью языка цветов.

Это радикально отличается от роли Эллен Рипли в фильме "Чужой". Ее часто называют одним из лучших персонажей в истории кино.

"Чужой" был лишь третьим фильмом Уивер и вторым для британского режиссера Ридли Скотта, чье решение создать героиню боевика в то время считалось новаторским.

Она помнит, какими зелеными они оба были, как Скотт неоднократно говорил ей перестать смотреть в камеру на съемочной площадке.

"Я сказала ему: "Я была бы рада перестать смотреть в камеру, Ридли, но ты продолжаешь ставить ее передо мной, я не знаю, куда еще смотреть". Мы тогда оба согласились, что это было их "испытание огнем", — шутит Сигурни Уивер.

За свой сиквел "Чужих" режиссера Джеймса Кэмерона Сигурни Уивер получила свою первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль (за ней последовали еще две номинации на "Оскар"), а также свою первую номинацию на "Золотой глобус" (два года спустя она получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Гориллы в тумане").

Еще одним ярким событием в карьере и моде стала работа 1988 года "Деловая девушка", в котором она сыграла альфа-босса Кэтрин Паркер.

Свой образ Уивер списала со своей подруги с Уолл-Стрит по имени Элейн.

"Она была звездой в области слияний и поглощений, и она была, в лучшем смысле этого слова, убийцей. И очень умной. Было волнительно находиться рядом с ней. Говорю вам, слияния и поглощения в те дни были подобны чистому адреналину. Я сбежала обратно в шоу-бизнес и подумала: "Ну, это легко", — рассказала Сигурни Уивер.

Но, снимаясь в "Чужом", она вспоминает, что у нее были очень низкие ожидания. Она не мечтала о славе, а просто хотела стать актрисой, с которой работали больше одного раза.

Прежде, чем стать звездой, Уивер училась в элитных школах на Манхэттене: Брирли и Чапин. Среди выпускниц последней Джеки Кеннеди и Иванка Трамп.

Уивер родилась в семье британки из Колчестера и американца, руководителя на телевидении.

Ее окрестили Сьюзен. Но это совсем не устраивало девушку, которая еще будучи подростком выросла до 180 см. И чувствовала себя слишком высокой, чтобы быть Сьюзен, не говоря уже о Сью или Сьюзи, как почти все ее называли.

Озарение пришло к ней в 14 лет, когда она прочитала "Великого Гэтсби" Ф. Скотта Фицджеральда и наткнулась на имя миссис Сигурни Ховард, тети Джордана Бейкера, которая упоминается в книге только один раз. Отныне она будет известна как Сигурни, что, по ее мнению, было хорошим именем для высокой девушки.

Когда ее отец стал главой NBC, они переехали в Лос-Анджелес, и ей был предоставлен выбор: пойти в дневную школу там или в школу-интернат на восточном побережье. Она выбрала последнее после ознакомительной экскурсии по средней школе Санта-Моники. "У девочек были идеальные волосы, идеальная челка, идеальный макияж и серьги, — говорит она, закатывая глаза. — Мои волосы были вьющимися, я был ростом 180 см, и все, что я носила, было черным и оливково-зеленым".

Она провела три года в Стэнфорде, затем поступила в Йель (Мэрил Стрип была ее однокурсницей) и получила сокрушительный удар, когда ей сказали, что у нее нет таланта.

Она вернулась в Нью-Йорк в 1974 году, где ходила по прослушиваниям. А точнее бегала, ведь Нижний Манхэттен тогда был опасным местом.

Хоть ее отец и был топ-менеджером, создавшим первый в Америке кабельный канал и формат интервью за столом и диваном, который сохраняется и по сей день, она не использовала его связи.

"Мое сердце уже было разбито в театральной школе, но я знал, что мое сердце будет разбито шоу-бизнесом, и я старалась не позволить этому случиться. Я никогда не ждала от него многого. У других могут быть мечтательные представления о шоу-бизнесе, но не у меня. Это некрасиво, это тяжело", — признается актриса.

Свою первую роль она получила во внебродвейской постановке в постановке друга из Йельского университета Кристофера Дуранга.

Она начала играть то, что она называет "сумасшедшими людьми". Она снялась в телевизионной рекламе, а затем в эпизодической роли в фильме Вуди Аллена 1977 года "Энни Холл". После этого был "Чужой", а остальное уже стало историей.

Трейлер фильма "Чужой"

Сигурни Уивер признается, что ей удалось избежать соблазнов шоу-бизнеса, потому что стала знаменитой в зрелые 28 лет.

Ее 38-летний муж, театральный режиссер Джим Симпсон, всегда был рядом с ней. Он сопровождал ее в Австралию на протяжении всей съемки "Потерянные цветы Элис Харт". Они отлично провели время вместе.

"Мы жили на конном заводе в окружении потрясающих животных", — говорит она. Симпсон целыми днями занимался серфингом.

"Он с Гавайев, поэтому для него серфинг в Австралии был мечтой, но мы были внутри страны, поэтому ему приходилось каждый день ездить туда и обратно по два с половиной часа. Он очень хорошо научился ездить по "неправильной стороне дороги", как мы это называем", — рассказывает Сигурни.

Пара познакомилась в 1983 году в баре Zoo, когда она была на театральном фестивале в Уильямстауне, штат Массачусетс, с другим приятелем, актером Кристофером Уокеном. Она пригласила его на ужин. С тех пор они вместе. Несмотря на то, что Симпсон на семь лет моложе Уивер, он, по-видимому, никогда не дразнит ее по этому поводу.

У Уивер и Симпсона есть 33-летний небинарный ребенок, Чар. И Сигурни говорит, что именно он стал ее стилистом во время пандемии. Так как сама она совершенно не умеет краситься и делать прически. Обычно она полагается на целую команду стилистов, чтобы хорошо выглядеть на красной дорожке.

"Люди берут меня, как кусок глины, и превращают в кинозвезду, которой я должна быть. Я люблю наряжаться, устраивать вечеринки, обычно с друзьями, которые намного шикарнее меня. Но я слишком ленива, чтобы наряжаться самой", — шутит она.

Напомним, ранее Сигурни Уивер говорила, что не собирается на пенсию. И будет сниматься, пока ей предлагают роли.