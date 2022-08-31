72-летняя Сигурни Уивер рассказала, когда уйдет из кино

Актриса подчеркивает, что наслаждается своей работой и не собирается останавливаться.

Голливудская актриса Сигурни Уивер, которой в октябре этого года исполнится 73, намерена продолжить творческую карьеру и не планирует уходить на пенсию. Об этом звезда заявила в интервью с актрисой Элизабет Бэнкс для журнала Interview Magazine.

Актриса, на счету которой такие классические фильмы, как "Чужой" и "Охотники за привидениями", занята как никогда: только в этом году планируется выпустить еще три фильма. Знаменитость подчеркнула, что очень любит свою работу, и на реалику Бэкнс о том, что, наверное, на пенсию Сигурни не уйдет, та ответила:

"Надеюсь, что нет, потому что, наверное, сейчас мне это нравится больше, чем когда-либо. Я в порядке, что могу быть самым старым человеком на съемочной площадке". По ее словам, бывают периоды, когда она не может поверить, что сниматеся снова и снова, но это быстро проходит.

"Но затем я получаю радость и взрыв, позволяя этому человеку жить. И это самая волнующая вещь в мире", – подчеркнула Уивер.

И Уивер, и Бэнкс снимаются в новом фильме "Позвони Джейн", который выйдет в кинотеатрах 28 октября. Он представляет собой вымышленный рассказ о коллективе Джейн, который в годы, предшествовавшие делу Роу против Уэйда, бесплатно сделал аборты в Чикаго более чем 11 тысячам женщин.

Когда ее спросили о том, что сподвигло ее согласиться на эту роль, актриса ответила:

"Я в первую очередь думаю о женщинах, когда выбираю сценарии. Это о чем-то большем, чем сами персонажи. И это то, что я считаю важным".

Уивер отметила, что согласилась на роль в картине еще до вердикта по делу Роу против Уэйда.

"То, что вы видите в "Позвони Джейн", – это женщины, которые занимаются бизнесом и заботятся друг о друге. Это очень воодушевляющее послание для всех нас, поскольку мы чувствуем себя ударенными под дых, теперь, когда мы знаем, что на самом деле представляет собой игровое поле, и что религиозные правые, вероятно, не собираются останавливаться на этом. Они были готовы принять совершенно аморального президента, чтобы добиться своих целей. Здесь у них нет морального превосходства. "Позвони Джейн" идеально подходит для того, где мы сейчас находимся, то есть в окопах. Я думаю, что многие женщины, чья политика может быть посредственной, осознают эту политическую повестку дня, которая лишила нас основных прав человека. Мы должны бороться, и мы победим. Я чувствую, что Вирджиния, мой персонаж в фильме, скажет: "Да, я не удивлен". Она просто говорила: "Хорошо. Я созываю собрание. Пошли, девочки", – сказала она.

В июне Верховный суд США отменил знаменательное решение 1973 года по делу Роу против Уэйда, в котором впервые закреплялось право женщины на аборт, заявив, что теперь отдельные штаты могут сами разрешать или ограничивать эту процедуру.

Напомним, Сигурни Уивер снялась в продолжении "Аватара" и даже училась не дышать под водой.