72-річна Сігурні Вівер розповіла, коли піде з кіно

Акторка наголошує, що насолоджується своєю роботою та не збирається зупинятися.

Голлівудська акторка Сігурні Вівер, якій у жовтні цього року виповниться 73, має намір продовжити творчу кар'єру та не планує йти на пенсію. Про це зірка заявила в інтерв'ю з актрисою Елізабет Бенкс для журналу Interview Magazine.

Акторка, на рахунку якої такі класичні фільми як "Чужий" і "Мисливці за привидами", зайнята як ніколи: лише цього року планується випустити ще три фільми. Знаменитість підкреслила, що дуже любить свою роботу, і на репліку Бекнс про те, що, напевно, на пенсію Сігурні не піде, та відповіла:

"Сподіваюся, що ні, тому що, напевно, зараз мені це подобається більше, ніж будь-коли. Я в порядку, що можу бути найстарішою людиною на знімальному майданчику". За її словами, бувають періоди, коли вона не може повірити, що знімаєтеся знову й знову, але це швидко минає.

"Але потім я отримую радість і вибух, дозволяючи цій людині жити. І ця річ хвилює найбільше у світі", — наголосила Вівер.

І Вівер, і Бенкс знімаються в новому фільмі "Зателефонуй Джейн", який вийде в кінотеатрах 28 жовтня. Він є вигаданою розповідю про колектив Джейн, який у роки, що передували справі Роу проти Вейда, безплатно зробив аборти в Чикаго більш ніж 11 тисячам жінок.

Коли її запитали про те, що спонукало її погодитися на цю роль, акторка відповіла:

"Я насамперед думаю про жінок, коли вибираю сценарії. Це про щось більше, ніж самі персонажі. І це те, що я вважаю важливим".

Вівер зазначила, що погодилася на роль у стрічці ще до вердикту в справі Роу проти Вейда.

"Те, що ви бачите в "Зателефонуй Джейн", — це жінки, які займаються бізнесом і піклуються одна про одну. Це послання для всіх нас дуже надихає, оскільки ми відчуваємо себе вдареними під дих, тепер, коли ми знаємо, чим насправді є ігрове поле, і що релігійні праві, ймовірно, не збираються зупинятися на цьому. Вони були готові ухвалити абсолютно аморального президента, щоб досягти своїх цілей. Тут у них немає моральної переваги. "Зателефонуй Джейн" ідеально підходить для того, де ми зараз перебуваємо, тобто в окопах. Я думаю, що багато жінок, чия політика може бути посередньою, усвідомлюють цей політичний порядок денний, який позбавив нас основних прав людини, ми повинні боротися, і ми переможемо. Я відчуваю, що Вірджинія, моя героїня у фільмі, скаже: "Так, я не здивована". Вона просто говорила: "Добре. Я скликаю збори. Пішли, дівчатка", — сказала вона.

У червні Верховний суд США скасував знаменне рішення 1973 року в справі Роу проти Вейда, в якому вперше закріплювалося право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.

Нагадаємо, Сігурні Вівер знялася в продовженні "Аватара" та навіть навчалася не дихати під водою.