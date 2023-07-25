Венецианский кинофестиваль состоится, не смотря на забастовку актеров в Голливуде

На кинофестивале будут показаны фильма Брэдли Купера, Софии Копполы, Авы Дюверней и украинская картина "Навсегда-навсегда".

Новые фильмы ведущих режиссеров со всего мира будут представлены на Венецианском кинофестивале. Показаны будут как фильмы из США, так и из Европы, Латинской Америки и Азии. Будет показана также картина украинского режиссера Анны Бурячковой под названием "Навсегда-навсегда". Об этом пишет Variety.

Так что кинофестиваль в Венеции все равно не состоится, не смотря на забастовку актеров и сценаристов в Голливуде. Но некоторые изменения все-таки произойдут. Так, фильм "Претенденты", в котором главную роль исполнила Зендая, не будет открывать кинофестиваль.

Все из-за сложностей с рекламой из-за забастовки SAG-AFTRA. Но полный состав фестиваля, объявленный во вторник, определенно не пострадал от массового бегства голливудских актеров, которые во время забастовки не могут принимать участие в промо и выходить на красную дорожку.

Красная дорожка Венецианского кинофестиваля Фото: Facebook La Biennale di Venezia

"Прошедшая неделя была немного неспокойной из-за забастовки актеров, которая в сочетании с забастовкой сценаристов застала нас врасплох", — сказал на пресс-конференции художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, отметив, что влияние забастовки американских актеров — очень скромное.

Далее Барбера отметил, что, конечно же, из-за забастовки "актеры, являющиеся членами SAG, не будут присутствовать".

Предстоящий 80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9-е сентября.

Netflix, у которого давние отношения с Lido, запускает на конкурс три игры. Со стороны США: "Убийца" Дэвида Финчера, в котором Майкл Фассбендер играет хладнокровного убийцу, у которого начинает развиваться совесть, заставляя его эмоционально сломаться, и драма Брэдли Купера о Леонарде Бернштейне "Маэстро".

На "Золотого льва" из США претендует также фильм Авы Дюверней "Происхождение".

И биографический фильм Софии Копполы "Присцилла", фильм A24, основанный на мемуарах Присциллы Пресли 1985 года "Элвис и я", снятый итальянской The Apartment. Майкл Манн участвует с драмой "Феррари" с Адамом Драйвером в роли Энцо Феррари и Пенелопой Крус в роли его жены Лауры Феррари.

Также на Венецианском кинофестивале покажут фильм Люка Бессона "Собачий человек".

Будет показан фильм Агнешки Холланд из Польши под названием "Зеленая граница" о гуманитарном кризисе, спровоцированном президентом Беларуси Александром Лукашенко, который в 2021 году открыл границу Беларуси с Польшей для мигрантов, надеющихся попасть в Западную Европу.

Завершают конкурс историческая пьеса датского режиссера Николая Арселя "Земля обетованная" с Мадсом Миккельсеном и драма фламандского автора Фиена Троха "Холли".

Как было объявлено ранее, Дамьен Шазель возглавит жюри конкурса.

Также будет показана картина Анны Бурячковой из Украины "Навсегда навсегда". Это история о молодых людях, которым пришлось взрослеть в 1990-е. Съемки были закончены за несколько месяцев до начала вторжения РФ в нашу страну.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как прошел Венецианский кинофестиваль в прошлом году.