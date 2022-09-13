Женщины-триумфаторы. Венецианский фестиваль наградил Кейт Бланшетт и отметил украинскую актрису

Главную награду 79 Венецианского фестиваля получила документалка, снятая американкой Лорой Пойтрас. Но есть и "мужской сюрприз" от ирландца Макдонаха.

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На Венецианском фестивале оказалось немалое количество женщин-триумфаторов. Главную награду – "Золотого льва" – получила американский режиссер Лора Пойтрас за документальную ленту "Вся красота и кровопролитие". В центре сюжета – борьба фотографа-активистки. Кубок Вольпи получила Кейт Бланшетт за роль дирижера. А украинская актриса Дарья Трегубова отмечена наградой Women in cinema award.

Фокус подробно рассказывает о победителях престижного кинофорума в Венеции.

Венецианский фестиваль и борьба с фармацевтическими монстрами

Церемония награждения 79-го Венецианского международного кинофестиваля прошла на острове Лидо в Венеции. Американский режиссер Лора Пойтрас, снявшая фильм "Вся красота и кровопролитие", стала обладателем "Золотого льва" – главной награды Венецианского кинофестиваля. За этот приз боролись 23 картины. Документалка второй раз получает основную награду в истории фестиваля (первой была "Священная римская кольцевая" Джанфранко Рози в 2013 году). Лора Пойтрас прославилась картиной "Citizenfour: Правда Сноудена", которая в 2015 году получила "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

В ленте "Вся красота и кровопролитие" рассказывается о фотографе и общественной активистке из Нью-Йорка Нэн Голдин, которая боролась с фармацевтической компанией, ответственной за опиоидную эпидемию. С конца 1990-х годов около полумиллиона американцев умерли из-за передозировки этих лекарств. Все началось с обезболивающего "Оксиконтин", которое на самом деле было синтетическим героином и вызывало сильную зависимость. "Оксиконтин" производила компания Purdue Pharma, принадлежащая фармацевтам и маркетологам — семье Саклер. Они развернули масштабную кампанию в свою защиту: в ход пошли даже лобби в правительстве. Хотя с компанией судились уже тысячи американцев. После пережитой в 2017 году передозировки фотохудожница Нэн Голдин (ее тема – богема и гендер) основала правозащитную организацию Б.О.Л.Ь. (P.A.I.N. – Prescription Addiction Intervention Now). Цель активистов – привлечь к ответственности магнатов Саклер. По данным Американского общества аддиктивной медицины, сегодня четверо из пяти человек, пробующих героин в США, начинали именно с этих болеутоляющих.

Безусловно – актуальнейшая для США тема. Достойна ли картина об этом "Золотого льва"? Председателю жюри феста Джулианне Мур ("Голодные игры") — виднее.

[ + – ] Трейлер к документальному фильму "Вся красота и кровопролитие"

Вампиры, убийцы, женщина-дирижер и друзья-враги

"Серебряный лев" достался итальяно-американскому режиссеру Луки Гуаданьино за антиутопию "Кости и прочее" (иногда название переводят как "Целиком и полностью", по-англ. Bones And All).

Это романтический хоррор – и такое бывает. В центре сюжета двое молодых людей (Тимоти Шаламе, Тейлор Расселл), живущих в период распада общества. Главная героиня — брошенная в подростковом возрасте девушка Марен, которая отправилась в путешествие по стране, чтобы найти отца. С помощью родителя она рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть людей, к которым ее тянет. По дороге к Марен присоединяется молодой людоед Ли. Молодые люди начинают влюбляться, но чем сильнее у них возникает чувство, тем больше им хочется скушать друг друга. Как быть? Ролик – романтический, страстный, дерганный. Больше всего напоминает "Забриски-пойнт" Антониони (1970) – только тут "новые хиппи" пробавляются охотой на себе подобных. Как в анекдоте: "Люблю людей", — заметил людоед.

[ + – ] Трейлер фильма "Кости и прочее"

"Гран-при" получил французский режиссер Элис Диоп за фильм "Сент-Омер" – эта картина тоже на не слишком человеколюбивую тему. По сюжету французскую студентку из Сенегала обвиняют в убийстве маленькой дочери. Писательница Рама ходит на суд и хочет использовать детали этой истории для современной адаптации древнегреческого мифа о Медее (волшебнице, убившей своих детей), но то, что она услышит – совсем не то, что писательница ожидала.

[ + – ] Трейлер фильма "Сент-Омер"

Лучшей актрисой названа великолепная Кейт Бланшетт ("Властелин колец", "Авиатор") за роль в фильме американского режиссера Тодда Филда "Тар" – она награждена Кубком Вольпи. Кубок Вольпи — это официальная награда Венецианского международного кинофестиваля, которую получают лучшие актрисы года, исполнившие главные роли в фильмах, представленных в конкурсной программе кинофестиваля.

Образ, судя по ролику, необычный. Героиня Кейт Бланшетт – дирижер. Жесткая, с характером. Любит женщин – в ролике мелькает ее муза. Сам фильм со сложным визуальным рядом, с кучей метафор. То лицо – это сгусток сигаретного дыма, метроном и оркестр в кадре – показано, что эти образы формирует время. Фильм напоминает своим поэтическим стилем картину "Амели" (2001).

[ + – ] Трейлер фильма "Тар"

Лучшим актером признан Колин Фаррел за роль в ленте "Банши Инишерина" ирландца Мартина Макдонаха ("Залечь на дно в Брюгге"), а сам Макдонах получил приз за лучший сценарий. Сценарий фильма основан на его же пьесе, которая еще не публиковалась.

Главные герои — двое друзей (второго играет Брендан Глисон), живущие на острове Инишерин, между которыми внезапно возникает конфликт.

Судя по ролику, это — чисто мужская история и чисто ирландская. Отлично разыгранная. Герой Глисона начинает презирать персонажа Фаррела за то, что он – обыкновенный. Обыватель, то бишь. Он начинает раздражать героя Брендана – более образованного и тонкого. Хотя внешне они выглядят наоборот: один — громила, а другой — похож на студента. Доходит до того, что "громила" запрещает с собой говорить бывшему другу. Если, мол, тот заговорит – герой Брендана отрежет себе палец. Второй раз заговорит — другой палец.

Вся округа, до этого дремавшая в провинциальном болотце своих маленьких происшествий, начинает с интересом следить за "войной" бывших друзей. В нее втягиваются их жены и друзья. Разумеется, загордившийся "громила-интеллигент" своим пренебрежением разбудил демона гордости в герое Фаррела. Есть ли у этого конфликта еще какая-то причина? Можно узнать, только посмотрев картину. Оппозиционный российский критик Антон Долин назвал эту работу "Лучшим фильмом конкурса Венеции". Другие критикуют ее за слабый финал.

В общем, интрига есть – ленту стоит поглядеть.

[ + – ] Трейлер фильма "Банши Инишерина"

Украина не осталась без приза

Мы ждали, что одну из наград получит украинская картина Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", но Венецианский фестиваль оказался и тут неожиданным – вместо этого он отметил украинскую актрису и телеведущую Дарью Трегубову ("Папа Дэн") призом Women in cinema, это оценка ее творчества в целом.

[ + – ] Дарья Трегубова на фестивале в Венеции получила особую награду [ + – ] Дарья Трегубова на фестивале в Венеции получила особую награду [ + – ] Дарья Трегубова на фестивале в Венеции получила особую награду

Даша Трегубова в своем блоге посвятила эту победу всем украинским женщинам, работающим в киноиндустрии, и своей дочери Полине, отметив: "Только представьте, какие это эмоции, когда получаешь в августе письмо от группы известных итальянских журналисток, пишущих о кино. И в нем: "Этой наградой мы хотели бы отметить ваш несомненный талант и чувствительность, которую вы привносили в каждую свою роль". Вот так!

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