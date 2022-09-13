Жінки-тріумфатори. Венеційський фестиваль нагородив Кейт Бланшетт та відзначив українську акторку

Головну нагороду 79 Венеційського фестивалю здобула документалка, знята американкою Лорою Пойтрас. Але є і "чоловічий сюрприз" від ірландця Макдонаха.

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На Венеційському фестивалі виявилося чимало жінок-тріумфаторів. Головну нагороду – "Золотого лева" –- отримала американська режисерка Лора Пойтрас за документальну стрічку "Вся краса та кровопролиття". У центрі сюжету — боротьба фотографа-активістки. Кубок Вольпі здобула Кейт Бланшетт за роль диригента. А українську акторку Дар'ю Трегубову відзначено нагородою Women in cinema award.

Фокус докладно розповідає про переможців престижного кінофоруму у Венеції.

Венеційський фестиваль та боротьба з фармацевтичними монстрами

Церемонія нагородження 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відбулася на острові Лідо у Венеції. Американська режисерка Лора Пойтрас, яка зняла фільм "Вся краса та кровопролиття", стала володаркою "Золотого лева" — головної нагороди Венеційського кінофестивалю. За цей приз боролися 23 картини. Документалка вдруге отримує основну нагороду в історії фестивалю (першою була "Священна римська кільцева" Джанфранко Розі у 2013 році). Лора Пойтрас прославилася картиною "Citizenfour: Правда Сноудена", яка у 2015 році отримала "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

У стрічці "Вся краса та кровопролиття" розповідається про фотографа та громадську активістку з Нью-Йорка Нен Голдін, яка боролася з фармацевтичною компанією, відповідальною за опіоїдну епідемію. З кінця 1990-х років близько півмільйона американців померли через передозування цих ліків. Все почалося зі знеболювального "Оксиконтину", яке насправді було синтетичним героїном і викликало сильну залежність. "Оксиконтин" виробляла компанія Purdue Pharma, що належить фармацевтам та маркетологам — сім'ї Саклер. Вони розгорнули масштабну кампанію на свій захист: у хід пішли навіть лобі в уряді. Хоча з компанією судилися вже тисячі американців. Після пережитого у 2017 році передозування фотохудожниця Нен Голдін (її тема — богема та ґендер) заснувала правозахисну організацію Б.І.Л.Ь. (PAIN – Prescription Addiction Intervention Now). Мета активістів — притягти до відповідальності магнатів Саклерів. За даними Американського товариства адиктивної медицини, сьогодні четверо з п'яти людей, які пробують героїн у США, починали саме з цих болезаспокійливих.

Безумовно — найактуальніша для США тема. Чи гідна картина цього "Золотого лева"? Голові журі фесту Джуліанн Мур ("Голодні ігри") — видніше.

[ + – ] Трейлер до документального фільму "Вся краса та кровопролиття"

Вампіри, вбивці, жінка-диригент та друзі-вороги

"Срібний лев" дістався італійсько-американському режисеру Луки Гуаданьїно за антиутопію "Кістки та інше" (іноді назву перекладають як "Цілком і повністю", англ. Bones And All).

Це романтичний горор — і таке буває. У центрі сюжету двоє молодих людей (Тімоті Шаламе, Тейлор Рассел), які живуть у період розпаду суспільства. Головна героїня — покинута у підлітковому віці дівчина Марен, яка вирушила у подорож країною, щоб знайти батька. За допомогою батька вона розраховує зрозуміти, чому їй завжди хочеться вбивати і їсти людей, до яких її тягне. Дорогою до Марен приєднується молодий людожер Лі. Молоді люди починають закохуватися, але чим сильніше у них виникає почуття, тим більше їм хочеться з'їсти одне одного. Як бути? Ролик — романтичний, пристрасний, смиканий. Найбільше нагадує "Забріскі-Пойнт" Антоніоні (1970) — тільки тут "нові хіпі" проходять полювання на собі подібних. Як в анекдоті: "Люблю людей", — зауважив людожер.

[ + – ] Трейлер фільму "Кістки та інше"

"Гран-прі" отримав французький режисер Еліс Діоп за фільм "Сент-Омер" — ця картина теж на не надто людинолюбну тему. За сюжетом французьку студентку із Сенегалу звинувачують у вбивстві маленької доньки. Письменниця Рама ходить на суд і хоче використати деталі цієї історії для сучасної адаптації давньогрецького міфу про Медею (чарівницю, яка вбила своїх дітей), але те, що вона почує — зовсім не те, на що письменниця чекала.

[ + – ] Трейлери фильму "Сент-Омер"

Найкращою акторкою названо чудову Кейт Бланшетт ("Володар кілець", "Авіатор") за роль у фільмі американського режисера Тодда Філда "Тар" — вона нагороджена Кубком Вольпі. Кубок Вольпі — це офіційна нагорода Венеційського міжнародного кінофестивалю, яку одержують найкращі акторки року, які виконали головні ролі у фільмах, представлених у конкурсній програмі кінофестивалю.

Образ, судячи з ролика, незвичайний. Героїня Кейт Бланшетт — диригент. Жорстка, із характером. Любить жінок — у ролику миготить її муза. Сам фільм зі складним візуальним рядом, із купою метафор. Особа — це потік сигаретного диму, метроном та оркестр у кадрі — показано, що ці образи формує час. Фільм нагадує своїм поетичним стилем картину "Амелі" (2001).

[ + – ] Трейлери фильму "Тар"

Найкращим актором визнано Коліна Фаррела за роль у стрічці "Банші Інішерина" ірландця Мартіна Макдонаха ("Залягти на дно в Брюгзі"), а сам Макдонах отримав приз за найкращий сценарій. Сценарій фільму ґрунтується на його ж п'єсі, яка ще не публікувалася.

Головні герої — двоє друзів (другого грає Брендан Глісон), які живуть на острові Інішерин, між якими раптово виникає конфлікт.

Судячи з ролика, це чисто чоловіча історія і суто ірландська. Відмінно розіграна. Герой Глісона починає зневажати персонажа Фаррела через те, що він — звичайний. Обиватель, тобто. Він починає дратувати героя Брендана — освіченішого та тонкого. Хоча зовні вони виглядають навпаки: один громила, а інший схожий на студента. Доходить до того, що "громила" забороняє говорити з собою колишньому другу. Якщо, мовляв, той заговорить — герой Брендана відріже собі палець. Вдруге заговорить — інший палець.

Вся округа, яка до цього дрімала в провінційному болоті своїх маленьких подій, починає з цікавістю стежити за "війною" колишніх друзів. До неї втягуються їхні дружини та друзі. Зрозуміло, "громила-інтелігент", що загордився, своєю зневагою розбудив демона гордості в герої Фаррела. Чи має цей конфлікт ще якусь причину? Можна дізнатися лише подивившись картину. Опозиційний російський критик Антон Долін назвав цю роботу "Найкращим фільмом конкурсу Венеції". Інші критикують її за слабкий фінал.

Загалом інтрига є — стрічку варто подивитися.

[ + – ] Трейлер фільму "Банші Інішерина"

Україна не залишилася без призу

Ми чекали, що одну з нагород отримає українська картина Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", але Венеційський фестиваль виявився і тут несподіваним — натомість він відзначив українську акторку та телеведучу Дар'ю Трегубову ("Папа Ден") призом Women in cinema, це її оцінка творчості загалом.

[ + – ] Дар'я Трегубова на фестивалі у Венеції здобула особливу нагороду [ + – ] Дар'я Трегубова на фестивалі у Венеції здобула особливу нагороду [ + – ] Дар'я Трегубова на фестивалі у Венеції здобула особливу нагороду

Дар'я Трегубова у своєму блозі присвятила цю перемогу всім українським жінкам, які працюють у кіноіндустрії, та своїй дочці Поліні, зазначивши: "Тільки уявіть, які це емоції, коли отримуєш у серпні листа від групи відомих італійських журналісток, які пишуть про кіно. І в ньому: "Цією нагородою ми хотіли б відзначити ваш безперечний талант і чутливість, яку ви приносили в кожну свою роль".

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