Єлизавета II у кіно та анімації: топ 5 фільмів з королевою Великобританії

Дивно, але образ королеви Єлизавети II ще за її життя збережений — від юності — до похилого віку — у багатьох фільмах, серіалах і навіть мультфільмах. Які фільми дивитись, згадуючи королеву Єлизавету II?

Єлизавета ІІ — вже давно один із символів Туманного Альбіону, хранителька інституту британської монархії. Королева померла на 97-му році, змінивши 15 прем'єр-міністрів, переживши дві світові війни, пандемію коронавірусу, Brexit та заставши російсько-українську війну, в якій Британія проявляє себе як надійний союзник України.

Мабуть, головними рисами покійної королеви є сильна натура і неабияка чарівність, які тільки підкреслювали її стриманість. Про це говорить і безліч фільмів про Єлизавету II, які виходили за її життя — що саме собою феномен. Майже всі ці картини відзначені престижними кінематографічними нагородами, що вказує на яскравість королеви Єлизавети як людини і як історичної особистості.

Фокус вибрав найцікавіші з кіно-, теле- та мультиплікаційних втілень великої жінки, яка 70 років правила Сполученим Королівством.

Серіал "Корона"/The Crown

Великобританія, 2016 — 2020

У ролях: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс

Серіал Netflix "Корона", що вийшов на екрани у 2016 році, став сенсацією: масштаб, деталі, костюми, акторська гра, режисура — все на рівні. Сюжет списаний з натури: це дбайливо перенесене на екран життя королівської родини Великобританії. Королева Єлизавета, зрозуміло, у центрі дійства.

В основу сюжету серіалу "Корона" лягли фільм Пітера Моргана "Королева" (2006) та його п'єса "Аудієнція" (2013). За задумом авторів, кожні два сезони королеву Єлизавету II мала грати нова акторка. Відповідно, роль Єлизавети II отримали три акторки: Клер Фой (1-2 сезони), Олівія Колман (3-4 сезони), Імельда Стонтон (5-6 сезони).

Унікальний проєкт у подробицях розповідає про життя королеви від юності — до глибокої старості. Ці ролі робили акторок, які грали Єлизавету II, зірками — і вони зізнавалися, що після закінчення зйомок довго нудьгували за своїм персонажем.

[ + – ] Трейлер серіалу "Корона" (2016)

"Королева"/The Queen

Великобританія, Франція, Італія, 2006

У ролях: Гелен Міррен, Майкл Шин, Аффонсу Беато

Фільм "Корона" чекав на великий комерційний успіх: за $15 млн бюджету він зібрав у світовому прокаті $123 млн. За визнанням критиків, звання "головної королеви Великобританії" заслужила Гелен Міррен. У 2007 році вона отримала за цю роль "Оскар".

Фільм розповідає про трагічні події кінця серпня та початку вересня 1997 року, коли принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. Гелен Міррен зіграла королеву, мабуть, у найскладніший і найдраматичніший етап її правління. Події картини описують життя британської королівської сім'ї у перші дні після загибелі принцеси Діани. У фільмі фігурує прем'єр-міністр Тоні Блер. Усі знали, що королева недолюблювала Діану, але її поведінка після загибелі принцеси та її жалобна промова викликали повагу та захоплення як персонально Тоні Блера, так і маси британців.

[ + – ] Трейлер фільму "Королева" (2006)

"Королівський коргі"/The Queen's Corgi

Бельгія, 2019, анімація

Її величність дуже любила собак породи коргі. Бельгійський мультфільм саме про одного з таких собак. Коргі на прізвисько Рекс живе в Букінгемському палаці разом із королівською родиною. Йому дістаються найсмачніші ласощі, рівні газони та м'які дивани для відпочинку. А грає з ним сама королева. Але одного разу, рятуючись від палацових інтриг, Рекс тікає.

Йому відкривається небезпечний світ лондонських вулиць. Щоб довести, що він гідний називатися королівським собакою, Рекс повинен самостійно знайти шлях додому.

Королева Єлизавета II у мультфільмі показана як мила і любляча господиня.

[ + – ] Трейлер мультфільму "Королівський коргі"

"Король говорить!"/The King's Speech

Великобританія, Австралія, 2010, фільм

У ролях: Колін Ферт, Гелена Бонем Картер, Фрея Вілсон

Дуже успішний фільм: за бюджету $15 млн його світові збори становили $414 млн. На церемонії "Оскар" фільм "Король говорить!" номінували у 12 категоріях, він здобув перемогу в чотирьох із них, зокрема як "Найкращий фільм".

Фільм розповідає про те, яким королем був Георг VI, батько Єлизавети II. Авторам стрічки вдалося відкрити глядачеві нового короля: вразливу людину, невпевнену в собі заїку. Він постійно сумнівається і в собі, і у своєму призначенні керувати країною. Разом із дружиною Георг намагається впоратися із хворобою, але ці спроби неуспішні. Якось вони знаходять доктора Лога з Австралії, якого інші медики вважають вискочкою та шарлатаном. Але його методи — дієві. І Лог береться за важке завдання — "розговорити" короля Великобританії.

Серед персонажів картини є й старша дочка Георга VI, принцеса Єлизавета, яку грає Фрея Вілсон.

На "Оскар" фільм "Король говорить!" номінували у 12 категоріях, він переміг у чотирьох з них, зокрема як "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль" (Колін Ферт).

[ + – ] Ролик фільму "Король говорить!" (2010)

Ролик до Олімпіади

Великобританія, 2012

У ролях: Денієл Крейґ, Єлизавета II

Цей ролик доводить, що Єлизавета II мала чудове почуття гумору і схильність до здорових авантюр. У 2012 році, коли в Лондоні проходила XXX Олімпіада, королева Єлизавета II знялася в ролику з Джеймсом Бондом, якого грав Денієл Крейґ. У короткому відео агент 007 приходить до Букінгемського палацу і отримує від Її Величності завдання: урочисто відкрити Олімпійські ігри. Королева Єлизавета та Джеймс Бонд разом сідають у вертоліт, припаркований на лужку біля резиденції королеви, і летять на стадіон, де відбувається церемонія відкриття Олімпіади. Причому летять досить небезпечним маршрутом, "пірнаючи" під лондонські мости, як у шпигунському бойовику.

Відразу після показу ролика народ на стадіоні побачив, як з вертольота, що завис над їхніми головами, вистрибують два парашутисти — один у строгому костюмі, а інший у старомодній рожевій сукні. Через хвилину на очах захопленої публіки королева Єлизавета II у тій самій сукні вийшла на трибуну, але під руку вже не з Денієлом Крейґом, а зі своїм чоловіком, принцом Філіпом. Це була гарна містифікація!

[ + – ] Ролик до Олімпіади 2012

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