Елизавета II в кино и анимации: топ-5 фильмов с королевой Великобритании

Удивительно, но образ королевы Елизаветы II еще при ее жизни была запечатлен – от юности – до пожилого возраста – во множестве фильмов, сериалов и даже мультфильмах. Какие фильмы смотреть, вспоминая королеву Елизавету II?

Елизавета II – уже давно один из символов Туманного Альбиона, хранительница института британской монархии. Королева скончалась на 97-м году, сменив 15 премьер-министров, пережив две мировые войны, пандемию коронавируса, Brexit и застав российско-украинскую войну, в которой Британия проявляет себя как надежный союзник Украины.

Пожалуй, главные черты покойной королевы — сильная натура и недюжинное обаяние, которые только подчеркивала ее сдержанность. Об этом говорит и множество фильмов о Елизавете II, которые выходили при ее жизни – что само по себе феномен. Почти все эти картины отмечены престижными кинематографическими наградами, что указывает на яркость королевы Елизаветы – как человека и как исторической личности.

Фокус выбрал самые интересные из кино- теле- и мультипликационных воплощений великой женщины, которая 70 лет правила Соединенным Королевством.

Сериал "Корона" / The Crown

Великобритания, 2016 — 2020

В ролях: Клэр Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс

Вышедший на экраны в 2016 году сериал Netflix "Корона" стал сенсацией: масштаб, детали, костюмы, актерская игра, режиссура — все на уровне. Сюжет списан с натуры: это бережно перенесенная на экран жизнь королевской семьи Великобритании. Королева Елизавета, разумеется, в центре действа.

В основу сюжета сериала "Корона" легли фильм Питера Моргана "Королева" (2006) и его пьеса "Аудиенция" (2013). По задумке авторов, каждые два сезона королеву Елизавету II должна была играть новая актриса. Соответственно, роль Елизаветы II получли три актрисы: Клэр Фой (1–2 сезоны), Оливия Колман (3–4 сезоны), Имельда Стонтон (5–6 сезоны).

Уникальный проект в подробностях рассказывает о жизни королевы от юности – до глубокой старости. Эти роли делали актрис, игравших Елизавету II, звездами — и они признавались, что после окончания съемок долго скучали по своему персонажу.

[ + – ] Трейлер сериала "Корона" (2016)

"Королева" / The Queen

Великобритания, Франция, Италия, 2006

В ролях: Хелен Миррен, Майкл Шин, Аффонсу Беату

Фильм "Корона" ждал большой коммерческий успех: при $15 млн бюджета он собрал в мировом прокате $123 млн. По признанию критиков, звание "главной королевы Великобритании" заслужила Хелен Миррен. В 2007 году она получила за эту роль "Оскар".

Фильм рассказывает о трагических событиях конца августа и начала сентября 1997 года, когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Хелен Миррен сыграла королеву, пожалуй, в самый сложный и драматичный этап ее правления. События картины описывают жизнь британской королевской семьи в первые дни после гибели принцессы Дианы. В фильме фигурирует премьер-министр Тони Блэр. Все знали, что королева недолюбливала Диану, но ее поведение после гибели принцессы и ее траурная речь вызвали уважение и восхищение как персонально Тони Блэра, так и массы британцев.

[ + – ] Трейлер фильма "Королева" (2006)

"Королевский корги" /The Queen's Corgi

Бельгия, 2019, анимация

Ее величество очень любила собак породы корги. Бельгийский мультфильм как раз об одной из таких собак. Корги по кличке Рексе живет в Букингемском дворце вместе с королевской семьей. Ему достаются самые вкусные лакомства, ровные газоны и самые мягкие диваны для отдыха. А играет с ним сама королева. Но однажды, спасаясь от дворцовых интриг, Рекс убегает…

Ему открывается опасный мир лондонских улиц. Чтобы доказать, что он достоин называться королевской собакой, Рекс должен самостоятельно найти путь домой.

Королева Елизавета II в мультфильме показана как милая и любящая хозяйка.

[ + – ] Трейлер мультфильма "Королевский корги"

"Король говорит" / The King’s Speech

Великобритания, Австралия, 2010, фильм

В ролях: Колин Ферт, Хелена Бонэм Картер, Фрея Уилсон

Очень успешный фильм: при бюджете $15 млн его мировые сборы составили $414 млн. На церемонии "Оскар" фильм "Король говорит" был номинирован в 12 категориях и одержал победу в четырех из них, в том числе как "Лучший фильм".

Фильм рассказывает о том, каким королем был Георг VI — отец Елизаветы II. Авторам ленты удалось открыть зрителю нового короля: ранимого человека, неуверенного в себе заику. Он постоянно сомневается и в себе, и в своем предназначении — управлять страной. Вместе с женой Георг пытается справиться с болезнью, но эти попытки неуспешны. Однажды они находят доктора Лога из Австралии, которого другие медики считают выскочкой и шарлатаном. Но его методы – действенны. И Лог берется за трудную задачу – "разговорить" короля Великобритании.

Среди персонажей картины есть и старшая дочь Георга VI, принцесса Елизавета, которую играет Фрея Уилсон.

На "Оскар" фильм "Король говорит" был номинирован в 12 категориях и победил в четырех из них, в том числе как "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль" (Колин Ферт).

[ + – ] Ролик фильма "Король говорит" (2010)

Ролик к Олимпиаде

Великобритания, 2012

В ролях: Дэниэл Крэйг, Елизавета II

Этот ролик доказывает, что у Елизаветы II было отличное чувство юмора и склонность к здоровым авантюрам. В 2012 году, когда в Лондоне проходила XXX Олимпиада, королева Елизавета II снялась в ролике с Джеймсом Бондом, которого играл Дэниел Крэйг. В коротком видео агент 007 приходит в Букингемский дворец и получает от Ее Величества задание: торжественно открыть Олимпийские игры. Королева Елизавета и Джеймс Бонд вместе садятся в вертолет, припаркованный на лужайке возле резиденции королевы, и летят на стадион, где проходит церемония открытия Олимпиады. Причем летят довольно опасным маршрутом, "ныряя" под лондонские мосты, как в шпионском боевике.

Сразу после показа ролика народ на стадионе увидел, как из вертолета, зависшего над их головами, выпрыгивают два парашютиста — один в строгом костюме, а другой в старомодном розовом платье. Спустя минуту на глазах восхищенной публики королева Елизавета II в том же платье вышла на трибуну, но под руку уже не с Дэниелом Крэйгом, а со своим супругом, принцем Филиппом. Это было красивой мистификацией!

[ + – ] Ролик к Олимпиаде 2012

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