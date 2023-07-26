Идрису Эльбе приставили пистолет к лицу, когда он пытался защитить незнакомку

По словам актера, его желание помочь едва не обернулось для него очень серьезными неприятностями.

50-летний британский актер Идрис Эльба, который сыграл немало крутых парней, с оружием в руках защищающих мир, сам чуть не стал жертвой вооруженного американца после того, как заступился за девушку, пишет Daily Mail.

"Я чуть не лишился жизни после того, как попытался остановить мужчину, который угрожал своей девушке возле клуба. Парень набрасывался на свою жену, крича ей в лицо: "Я тебя убью" и так далее. Я прихожу в себя и говорю: "Посмотри, какая она красивая. Почему ты так разговариваешь с этой прекрасной принцессой? Он вытащил пистолет, приставил его прямо к моему лицу и сказал: "Ты говоришь о моей девушке?" Он думал, что я пытаюсь заигрывать с ней. Помню, я подумал: "Не играй так в переговоры… Последствия, чувак"", – рассказал актер в одном из подкастов.

Сам Эльба с 2019 года счастливо женат на 35-летней канадской модели Сабрине Даур. Роскошную свадьбу влюбленные сыграли в Марракеше, Марокко. Торжества длились три дня – накануне бракосочетания гости посетили торжественный обед и вечеринку в арабском стиле. Сабрина – третья жена звезды.

Идрис Эльба с женой Сабриной Фото: Sabrina Dhowre Elba/Instagram

В беседе с журналистами Идрис также рассказал, как подружился с принцем Гарри, когда выступал в качестве диджея в популярных ночных клубах Лондона.

"Я был диджеем во всех этих клубах, где появлялся Гарри, и он такой: "Эй!" и я такой "Йоу!" А потом в какой-то момент он сказал: "Слушай, чувак, я женюсь". Я подумал: "Эй! Это потрясающе". Он говорит: "Я хочу, чтобы ты был диджеем". Я такой: "Я не выполняю просьбы!"" — вспоминает Эльба.

Однако он присутствовал на свадьбе Гарри и Меган в мае 2018 года, а затем выступил диджеем на приеме во Фрогмор-Хаусе. Причем список треков ему предоставила сама невеста.

Ранее Фокус писал, что Идрис Эльба появился на приеме благотворительного фонда короля Чарльза III.