Рита Ора, Идрис Эльба и Кейт Мосс появились на приеме благотворительного фонда короля Чарльза III

В преддверии Met Gala и коронации короля Чарльза III, селебрити собрались на гала-вечере его благотворительного фонда.

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Хоть короля Чарльза на нем и не было, но прием его благотворительного фонда The Prince's Trust собрал селебрити со всего Нью-Йорка и Великобритании. В ресторане Casa Cipriani в центре Манхэттена собрались Кейт Мосс, Ирина Шейк, Рита Ора, Идрис Эльба и многие другие, чтобы отпраздновать и собрать средства. Об этом пишет WWD.

Глобальный гала-концерт The Prince's Trust, организованный Эдвардом Эннифулом (лично) и Лайонелом Ричи (виртуально), собрал более 1,7 миллиона долларов на благотворительность и их работу по поддержке молодежи.

Короля на приеме не было, сейчас он вовсю готовится к собственной коронации, до которой остались считанные дни. Но на вечере зачитали письмо от него, в котором он поблагодарил всех собравшихся и посетовал, что не может составить им компанию.

"Я очень рад сообщить, что теперь The Prince's Trust работает с более чем 1 миллионом молодых людей, помогая им начать карьеру, открыть бизнес и вернуться к образованию. Меня чрезвычайно вдохновляют решимость и приверженность молодежи", — было сказано в письме короля.

На вечере также выступили те, кому помог фонд Чарльза. Среди них был и актер Идрис Эльба, который отметил, что помощь дала ему уверенность и веру в то, что он делает.

Идрис Эльба с супругой Фото: Getty Images

После ужина гости могли поучаствовать в аукционе, где главными лотами стали частный тур и ужин на 20 человек в загородном доме Хайгроув Чарльза III.

Эти лоты достались двум участникам, которые заплатили за них по 90 тысяч долларов.

А возможность полететь с Лайонелом Ричи на частном самолете из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, чтобы увидеть его концерт, была продана за 100 тысяч долларов.

На вечере было немало гостей, которые назвали прием отлично репетицией перед главным светским событием этой весны: Met Gala.

Ирина Шейк Фото: Getty Images

На вечере, среди прочих, были Павлос, наследный принц Греции с супругой и дочерью, Кейт Бекинсейл, Доджа Кэт, Томми Хилфигер, Эдвард Эннинфул и многие другие.

Наследный принц Греции Павлос с супругой Мари-Шанталь и дочерью Марией-Олимпией Фото: Getty Images

Кейт Бекинсейл Фото: Getty Images

Доджа Кэт Фото: Getty Images

Кейт Мосс Фото: Getty Images

Рита Ора Фото: Getty Images

Напомним, в этом году Met Gala пройдет 1 мая, как обычно, в Музее Метрополитан. И уже была объявлена тема мероприятия. Оно будет посвящено покойному кутюрье Карлу Лагерфельду и его творчеству. В этом году мероприятие впервые посетит Пэрис Хилтон.