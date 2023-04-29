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Ріта Ора, Ідріс Ельба та Кейт Мосс з'явилися на прийомі благодійного фонду короля Чарльза III

Сієнна Міллер, Ріта Ора, Кейт Мосс
Фото: Getty Images | Сієнна Міллер, Ріта Ора, Кейт Мосс та інші гості гала-вечора

Напередодні Met Gala та коронації короля Чарльза III, селебріті зібралися на гала-вечорі його благодійного фонду.

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Хоч короля Чарльза на ньому і не було, але прийом його благодійного фонду The Prince's Trust зібрав селебріті з усього Нью-Йорка та Великої Британії. У ресторані Casa Cipriani у центрі Манхеттену зібралися Кейт Мосс, Ірина Шейк, Ріта Ора, Ідріс Ельба та багато інших, щоб відсвяткувати та зібрати кошти. Про це пише WWD.

Глобальний гала-концерт The Prince's Trust, організований Едвардом Енніфулом (особисто) та Лайонелом Річі (віртуально), зібрав понад 1,7 мільйони доларів на благодійність та їхню роботу з підтримки молоді.

Короля на прийомі не було, зараз він готується до власної коронації, до якої залишилися лічені дні. Але на вечорі зачитали листа від нього, в якому він подякував усім присутнім і нарікав, що не може скласти їм компанію.

"Я дуже радий повідомити, що тепер The Prince's Trust працює з більш ніж 1 мільйоном молодих людей, допомагаючи їм розпочати кар'єру, відкрити бізнес і повернутися до освіти. Мене надзвичайно надихають рішучість та відданість молоді", — сказано в листі короля.

На вечорі також виступили ті, кому допоміг фонд Чарльза. Серед них був й актор Ідріс Ельба, який зазначив, що допомога дала йому впевненість та віру в те, що він робить.

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Ідріс Ельба з дружиною
Фото: Getty Images

Після вечері гості могли взяти участь в аукціоні, де головними лотами стали приватний тур та вечеря на 20 осіб у заміському будинку Хайгроув Чарльза ІІІ.

Ці лоти дісталися двом учасникам, які заплатили за них по 90 тисяч доларів.

А можливість полетіти з Лайонелом Річі приватним літаком з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, щоб побачити його концерт, було продано за 100 тисяч доларів.

На вечорі було чимало гостей, які назвали прийом чудовою репетицією перед головною світською подією цієї весни: Met Gala.

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Ірина Шейк
Фото: Getty Images

На вечорі, серед інших, були Павлос, кронпринц Греції з дружиною та дочкою, Кейт Бекінсейл, Доджа Кет, Томмі Хілфігер, Едвард Еннінфул та багато інших.

принц павлос принцеса марі шанталь марія олімпія Fullscreen
Кронпринц Греції Павлос із дружиною Марі-Шанталь та донькою Марією-Олімпією
Фото: Getty Images
Кейт Бекінсейл, актриса Fullscreen
Кейт Бекінсейл
Фото: Getty Images
Доджа Кет, співачка Fullscreen
Доджа Кет
Фото: Getty Images
Кейт Мосс, модель Fullscreen
Кейт Мосс
Фото: Getty Images
Рита Ора, співачка Fullscreen
Рита Ора
Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього року Met Gala пройде 1 травня, як завжди, у Музеї Метрополітен. І вже було оголошено тему заходу. Воно буде присвячене покійному кутюр'є Карлу Лагерфельду та його творчості. Цьогорічний захід вперше відвідає Періс Гілтон.