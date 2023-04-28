Періс Гілтон вперше відвідає бал Met Gala-2023

Головна редакторка Vogue Анна Вінтур проведе Met Gala 2023 1 травня в Музеї Метрополітан. І вже було оголошено тему самого світського заходу року. Нею стане покійний модельєр Карл Лагерфельд.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон вперше цього року відвідає щорічний бал Інституту костюма у Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

Як повідомляють джерела, Гілтон отримала заповітне запрошення від Vogue та дизайнера свого образу для заходу, подробиці якого поки що не розголошуються.

Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton була відома дружбою з покійним дизайнером Карлом Лагерфельдом, чиє життя та творчість перебувають у центрі уваги Met Gala-2023. Вона роками збирала сумки модного будинку і навіть позувала з Лагерфельдом на вечірці Dom Perignon у 2006 році — разом зі своєю подругою Кім Кардаш'ян, яка також буде присутня на балу.

Періс Гілтон та Карл Лагерфельд Фото: Getty Images

Відомо, що сестра Періс, Нікі, була на зірковому заході лише один раз, у 2001 році.

У своїй книзі 2022 року "Анна: біографія" модний журналіст Емі Оделл докладно описала жорсткий контроль, який Анна Вінтур із Vogue підтримує щодо кожного аспекту гала-концерту, особливо списку гостей.

"Ніч надмірностей та виставок, Met Gala — це місце, де Вінтур виставляє напоказ своє панування над індустрією, заснованої на розумінні того, що є "вхід" та "вихід", — написала Оделл.

Нагадаємо, Періс Гілтон вперше показала обличчя свого новонародженого сина. У квітні зірка та її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого назвали Фенікс. Як відомо, пара вдалася до послуг сурогатного материнства.

Також Фокус писав, Кім Кардаш'ян з'явиться на Met Gala-2023, незважаючи на чутки, що її не запросили.