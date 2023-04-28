Пэрис Хилтон впервые посетит бал Met Gala-2023

Главред Vogue Анна Винтур проведет Met Gala 2023 1 мая в Музее Метрополитан. И уже была объявлена тема самого светского мероприятия года. Ею станет покойный модельер Карл Лагерфельд.

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42-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые в этом году посетит ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

Как сообщают источники, Хилтон получила заветное приглашение от Vogue и дизайнера своего образа для мероприятия, подробности которого пока не разглашаются.

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton была известна дружбой с покойным дизайнером Карлом Лагерфельдом, чья жизнь и творчество находятся в центре внимания Met Gala-2023. Она годами собирала сумки модного дома и даже позировала с Лагерфельдом на вечеринке Dom Perignon в 2006 году — вместе со своей подругой Ким Кардашьян, которая также будет присутствовать в на балу.

Пэрис Хилтон и Карл Лагерфельд Фото: Getty Images

Известно, что сестра Пэрис, Ники, была на звездном мероприятии всего один раз, в 2001 году.

В своей книге 2022 года "Анна: биография" модный журналист Эми Оделл подробно описала жесткий контроль, который Анна Винтур из Vogue поддерживает в отношении каждого аспекта гала-концерта, особенно списка гостей.

"Ночь излишеств и выставок, Met Gala — это место, где Винтур выставляет напоказ свое господство над индустрией, основанной на понимании того, что есть "вход" и "выход", — написала Оделл.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына. В апреле звезда и ее супруг Картер Реум стали родителями мальчика, которого назвали Феникс. Как известно, пара прибегла к услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, Ким Кардашьян появится на Met Gala-2023, несмотря на слухи, что ее не пригласили.