Джиджи Хадид впервые заметили после ареста (фото)

Звезду подиумов "поймали" папарацци в аэропорту Нью-Йорка.

28-летнюю американскую модель Джиджи Хадид впервые заметили после того, как ее арестовали на Каймановых островах и обвинили в хранении марихуаны и средств для употребления наркотиков в начале июля 2023 года. Об этом пишет People.

Звезда подиумов палестинского происхождения вылетала из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке с синей клетчатой сумкой Prada в руке. Она направлялась к терминалу в солнцезащитных очках и с волосами, зачесанными назад.

Молодая мама продемонстрировала свой пресс в кремовом кроп-топе с накидкой в тон, потертых джинсах и красных кроссовках Converse.

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Джиджи Хадид

О ее аресте 10 июля сообщило местное издание Cayman Marl Road.

Хадид, которая путешествовала с подругой Лией Николь Маккарти, прибыла на частном самолете из США в международный аэропорт имени Оуэна Робертса и прошла таможню со своим багажом, при этом агенты таможенного и пограничного контроля нашли небольшое количество марихуаны и посуду, которая использовалась для употребления.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Хадид и Маккарти были арестованы и помещены в Королевский центр содержания под стражей на Каймановых островах, а затем отпущены под залог в ожидании судебного преследования. Они обе были оштрафованы на 1000 долларов и избежали судимости в своих записях.

Напомним, Джиджи Хадид арестовали из-за наркотиков.

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