Знаменитый рестлер Халк Хоган собрался женится в третий раз

Избранником 69-летнего шоумена стала инструктор по йоге, которая младшего его на 24 года.

Халк Хоган обявил о помолвке и собирается жениться в третий раз. 69-летняя легенда WWE хочет связать себя узами брака с 45-летней Скай Дейли, которая работает инструктором по йоге. Об этом пишет NYpost.

Радостную новость Халк Хоган сообщил на свадьбе лучшего друга невесты, актера Корина Немека и его жены Сабрины Новы.

Роскошное кольцо с бриллиантом он подарил невесте за три дня до официально объявления о помолвке.

"Она была достаточно сумасшедшей, чтобы сказать "да", брат", — сказал он, сделав отсылку к одной из своих культовых рестлерских фраз.

Халк Хоган и Скай Дейли Фото: Instagram Hulk Hogan

Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, поблагодарил жениха и невесту за то, что они познакомили его с Дейли на вечеринке год назад.

Бывший шестикратный чемпион WWE сказал, что именно Сабрина Нова заставила его позвонить Дейли после их первой встречи и пригласить ее на свидание.

Бывший рестлер рассказал, что очень нервничал, делая предложение.

Это будет третий брак Халка Хогана.

Халк Хоган

Со своей первой женой, Линдой, он сочетался браком в 1983 году. У них родились двое детей: Брук и Ник, которым уже исполнилось более 30 лет. Этот брак распался в 2009 году.

После Халк женился на Дженнифер Макдэниел в 2010 году, но этот брак распался в 2021-м.

Развод Хогана с Макдэниел был непростым, поскольку в феврале 2022 года он объявил, что пара рассталась из-за повышенного внимания фанатов.

У Скай Дейли также есть дети от ее первого брака. И Халк говорил, что он уже познакомился с тремя малышами.

О новых отношениях он сообщил в соцсетях.

"Эй, маньяки, просто для протокола, посты в Facebook и Instagram посвящены мне и моей девушке Скай, я официально разведен. Извините, я думал, что все уже знают", — сказал он, опубликовав фото со своей девушкой Дейли на пляже.

Недавно Халк Хоган перенес тяжелую операцию на спине и его несколько раз видели с тростью. Но после он сообщил, что с ним все в порядке.

Напомним, ранее стало известно, что еще одна звезда боевиков 1990-х, знаменитый актер Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге Эмме Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла.