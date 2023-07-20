Смертельно больной Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге (фото)

Избранницей 65-летнего актера стала Эмма Крокдал, с которой он обручился еще в 2020 году.

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65-летний Дольф Лундгрен сыграл свадьбу со своей 27-летней подругой Эммой Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла. Об этом пишет People.

Пара обручилась еще в 2020 году. Но свадьбу все время откладывали: то из-за пандемии, то из-за лечения актера. Недавно Дольф рассказал, что борется с раком. Еще несколько лет назад врачи давали ему не более трех лет жизни, но актер сообщил, что лечение дает положительные результаты.

Свадьба Дольфа Лундгрена и Эммы Крокдал

"Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов", — рассказал актер о свадьбе.

Звезда фильмов "Рокки 4", "Неудержимые", "Универсальный солдат" и многих других, начал встречаться с фитнесс-инструктором Эммой Крокдал в начале 2020 года, а уже летом сделал ей предложение.

Дольф и Эмма впервые встретились на празднике равноденствия в Западном Голливуде и быстро подружились, но потребовалось некоторое время, чтобы между ними вспыхнул роман.

"Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то во мне увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала", — вспоминал Лундгрен в интервью.

Для актера это второй брак. Его первой женой была дизайнер ювелирных украшений Анетт Квиберг, с которой он прожил 17 лет. В 2011 году пара подала на развод. В этом браке родились две дочери: Ида, 27 лет, и Грета, которой исполнился 21 год. Семья Лундгрена предпочитала жить подальше от Голливуда, и выбрала Испанию.

Также у актера были романы с поп-дивой Грейс Джонс, которая и сделала его звездой из охранника в ночном клубе, и супермоделью Дженис Дикинсон.

Ранее актер рассказывал, что Эмма поддерживала его во время борьбы с раком, который обнаружили у него восемь лет назад. И после ремиссии, ситуация снова стала критической.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал Фото: Getty Images

"Хирург позвонил мне и сказал, что она выросла, она была слишком большой как лимон. Я спросил их, сколько мне осталось, он сказал 2-3 года, но я мог понять по его голосу, что он давал мне меньше", — рассказывал Лундгрен. Он также отметил, что, вероятно, на его тело повлияло употребление стероидов.

"Я пробовал стероиды еще в 80-х, 90-х годах. Я не знаю, связано ли это с раком. Я думаю, возможно, есть какая-то связь между терапией тестостероном и раком", — говорил актер.

Напомним, ранее Дольф Лунгрен и Арнольд Шварценеггер встретились ради съемок в документальном фильме. Интересно, но хоть их карьера развивалась в одно время, они вместе снялись только в трех фильмах. И все три были созданы уже в 21 веке. Это трилогия "Неудержимые".