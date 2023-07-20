Смертельно хворий Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою (фото)

Обраницею 65-річного актора стала Емма Крокдал, з якою він заручився ще 2020 року.

Related video

65-річний Дольф Лундгрен зіграв весілля зі своєю 27-річною подругою Еммою Крокдал. Скромну церемонію провели минулого тижня на грецькому острові Міконос, де в актора є вілла. Про це пише People.

Пара заручилася ще 2020 року. Але весілля весь час відкладали: то через пандемію, то через лікування актора. Нещодавно Дольф розповів, що бореться з раком. Ще кілька років тому лікарі давали йому не більше трьох років життя, але актор повідомив, що лікування дає позитивні результати.

Весілля Дольфа Лундгрена та Емми Крокдал

"Ми відчули, що нарешті настав відповідний час, щоб святкувати кохання, життя і щастя — в країні богів", — розповів актор про весілля.

Зірка фільмів "Роккі 4", "Нестримні", "Універсальний солдат" і багатьох інших почав зустрічатися з фітнес-інструкторкою Еммою Крокдал на початку 2020 року, а вже влітку освідчився їй.

Дольф і Емма вперше зустрілися на святі рівнодення в Західному Голлівуді та швидко потоваришували, але знадобився деякий час, щоб між ними спалахнув роман.

"Я не знав, чому я їй взагалі сподобався, але гадаю, вона щось у мені побачила. Вона не знала про мою акторську кар'єру, вона нічого про мене не знала", — згадував Лундгрен в інтерв'ю.

Для актора це другий шлюб. Його першою дружиною була дизайнерка ювелірних прикрас Анетт Квіберг, з якою він прожив 17 років. У 2011 році пара подала на розлучення. У цьому шлюбі народилися дві дочки: Іда, 27 років, і Грета, якій виповнився 21 рік. Сім'я Лундгрена вважала за краще жити якомога далі від Голлівуду, і вибрала Іспанію.

Також в актора були романи з попдівою Грейс Джонс, яка і зробила його зіркою з охоронця в нічному клубі, і супермоделлю Дженіс Дікінсон.

Раніше актор розповідав, що Емма підтримувала його під час боротьби з раком, який виявили у нього вісім років тому. Та після ремісії, ситуація знову стала критичною.

Дольф Лундгрен і Емма Крокдал Фото: Getty Images

"Хірург зателефонував мені і сказав, що вона виросла, вона була занадто великою як лимон. Я запитав їх, скільки мені залишилося, він сказав 2-3 роки, але я міг зрозуміти з його голосу, що він давав мені менше", — розповідав Лундгрен. Він також зазначив, що, ймовірно, на його тіло вплинуло вживання стероїдів.

"Я пробував стероїди ще у 80-х, 90-х роках. Я не знаю, чи пов'язано це з раком. Я думаю, можливо, є якийсь зв'язок між терапією тестостероном і раком", — говорив актор.

Нагадаємо, раніше Дольф Лунгрен і Арнольд Шварценеггер зустрілися заради зйомок у документальному фільмі. Цікаво, але хоч їхня кар'єра розвивалася в один час, вони разом знялися тільки в трьох фільмах. І всі три були створені вже у 21 столітті. Це трилогія "Нестримні".