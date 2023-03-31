Легенди знову разом. Арнольд Шварценеггер та Дольф Лундгрен сходили до спортзалу

Ікони бойовиків Арнольд Шварценеггер та Дольф Лундгрен зустрілися не на знімальному майданчику та разом потягали залізо у спортзалі.

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Бодибілдер, які стали зірками бойовиків, Дольф Лундгрен та Арнольд Шварценеггер разом сходили на тренування до тренажерного залу Gold's Gym на Веніс-Біч у Каліфорнії. Навколо зібрався натовп шанувальників. Про це пише Daily Mail.

Gold's Gym, хоч і знаходиться просто неба, але має статус легендарного місця. Він був відкритий 58 років тому, членство у ньому коштує 100 доларів на місяць.

Дольфа та Арнольда знімали кілька операторів, тож шанувальники припустили, що вони знімають документальний фільм. Також у залі був позашлюбний син Шварценеггера – Джозеф Баена.

Арнольд Шварценеггер та Дольф Лундгрен разом сходили до спортзалу

Арнольд Шварценеггер та Дольф Лундгрен, хоч і стали суперзірками бойовиків минулих років, але разом знімалися лише у трьох фільмах. І це було недавно. Легенди зустрілися на знімальному майданчику трилогії "Нестримні" (2010, 2012 та 2014), які зібрали у світовому прокаті загалом 804 мільйони доларів.

Арнольд Шварценеггер та Дольф Лундгрен у спортзалі

Сильвестру Сталлоне тоді вдалося здійснити мрію багатьох фанів бойовиків: він примудрився зібрати в одній картині всіх зірок бойовиків 1980-1990-х років.

Восени 2023 на екрани вийде четвертий фільм серії. "Нестримні 4" розкажуть історію загострення ядерного конфлікту між США та Росією. Прем'єра відбудеться 22 вересня.

"Це особлива франшиза, тому що сьогодні багато нових бойовиків засновані на супергероях і розраховані на юних глядачів. Так що крові немає. Нікого не вбивають. Людей виганяють в інший всесвіт. Але "Нестримні" — це стара школа. На жаль, людей підривають і розстрілюють, і це справжні бійки та справжні трюки", — говорив Лундгрен в інтерв'ю.

Раніше Сільвестр Сталлоне, зірка "Рембо", дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про дружбу з Арнольдом Шварценеггером.

Кар'єри акторів дуже схожі і вони все життя змагалися. Фільму Сталлоне "Роккі" вдалося здобути "Оскар", але Шварценеггер став губернатором Каліфорнії. Тож тепер їм явно нема чого ділити.

Сталлоне жартує, що вони з "Залізним Арні" два останні тиранозаври, тож їм краще триматися разом.