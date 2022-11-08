"Ми два тиранозаври". Сильвестр Сталлоне розповів про дружбу з Арнольдом Шварценеггером

76-річний актор дав відверте інтерв'ю в якому розповів про дружбу та суперництво з "Залізним Арні"

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Сильвестр Сталлоне, зірка фільмів "Рембо" та "Роккі", дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про дружбу з ще однією легендою Голлівуду — Арнольдом Шварценеггером. Про це пише The Hollywood Reporter.

Сильвестр Сталлоне та Арнольд Шварценеггер розпочали свою кар'єру в кіно практично одночасно і все життя суперничали. Їхні фільми були однаково популярні, вони навіть обирали схожі картини: бойовики, легкі комедії та пробували себе у драмах.

Пов'язувало їх не тільки суперництво, а й спільна справа. Разом із Брюсом Віллісом та Демі Мур вони були інвесторами популярної свого часу ресторанної мережі "Планета Голлівуд" (Planet Hollywood).

"Арнольд дуже мудрий, і він часто говорить про філософію, яка привела його туди, де він є. Приємно поговорити з людиною, яка справді вклала свої гроші у справу, і ця справа спрацювала", — розповів Сталлоне в інтерв'ю.

Попри те, що вони дружньо суперничали на екрані, коли їхні фільми були суперниками в прокаті, вони зуміли потоваришувати й в житті і є приятелями й зараз.

"Іноді ми починаємо дуріти й божеволіти — просто сміємося над старими часами. Я якось сказав йому: "Ми два останні тиранозаври. Ми останні два м'ясоїди, і яловичини залишилося не так багато у світі. Тож нам краще насолоджуватися один одним", — пожартував Сталлоне.

Після десятиліть суперництва один з одним Сталлоне та Шварценеггер вперше об'єдналися у бойовику Сталлоне у 2010 році "Нестримні" та сиквелах, які вийшли в прокат у 2012 та 2014 році та зібрали усю "стару гвардію" бойовиків 1990-х.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та Сильвестр Сталлоне у фільмі "Нестримні" Фото: Скриншот

Також вони разом знімалися у фільмі "План втечі" 2013 року.

Згадав Сталлоне і свою знамениту комедію "Стій! Або моя мама стрілятиме" 1992 року, за яку він отримав антипремію "Золота малина".

"Я чув, що Шварценеггер збирався зніматися в цьому фільмі, і сказав сам собі: "Я його обжену". Думаю, він мене тоді підставив", — пожартував Сталлоне.

Чутки про те, що Арнольд Шварценеггер симулював інтерес до цього сумнівного проєкту, щоб Сталлоне взявся до цієї ролі, ходили давно. І Арні це підтвердив лише нещодавно.

"Це правда на 100 відсотків. У ті дні ми робили всілякі божевільні речі, щоб випередити один одного у нашому суперництві. На щастя для нас і всіх інших, сьогодні ми зі Слаєм підтримуємо один одного", — розповів Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер та Сильвестр Сталлоне Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

А коли Сталлоне запитали про те, якого супергероя з коміксів він хотів зіграти, він самокритично заявив, що не схожий на жодного персонажа коміксів.

"І я б ніколи не зіграв Термінатора. Ніхто не став би робити робота з кривим ротом і голосом, схожим на голос трунаря. Це просто не працює", — відповів Сталлоне.

Нагадаємо, на Геловін Сильвестр Сталлоне та Арнольд Шварценеггер зустрілися, щоб зробити ліхтарі з гарбузів і показати свої нові бойові ножі.