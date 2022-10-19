Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне зустрілися заради Гелловіна
Давні суперники на екрані, а тепер гарні друзі зробили спільне фото з гарбузами.
Легенди кіно, 75-річний Арнольд Шварценеггер і 76-річний Сільвестр Сталлоне одночасно опублікували загальне фото до Гелловіна.
На ньому актори позують із гарбузами та величезними ножами на тлі вітрини з нагородами.
"Я та мій великий друг Арнольд, проводимо час у його дивовижному офісі, вирізуючи гарбузові голови для Гелловіна ножами для виживання! Ось чим займаються у вільний час справжні хлопці! Круто!" — написав Сталлоне.
Шварценеггер просто всіх привітав із Гелловіном. Нагадаємо, Гелловін, або переддень Дня всіх Святих, відзначається ще з дохристиянських часів у ніч із 31 жовтня на 1 листопада.
У США до свята починають готуватися заздалегідь. Там вирізають ліхтарі з гарбузів, так званий ліхтар Джека, прикрашають будинки та запасаються цукерками, щоб пригощати дітей, які випрошуватимуть частування.
Селебриті, звичайно, теж святкують Гелловін і часто влаштовують костюмовані вечірки.
Королевою Дня всіх Святих вже давно визнали Гайді Клум, яка завжди підбирає найяскравіші та найнезвичайніші костюми. Причому тема костюма нею обмірковується заздалегідь і тримається в секреті.
Раніше вона з'являлася в парних костюмах із Сілом, своїм давнім партнером, а тепер її напарником у перевдяганнях став її чоловік Том Каулітц.