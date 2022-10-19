Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне встретились ради Хэллоуина
Давние соперники на экране, а теперь хорошие друзья, сделали общее фото с тыквами
Легенды кино, 75-летний Арнольд Шварценеггер и 76-летний Сильвестр Сталлоне одновременно опубликовали общее фото к Хэллоуину.
На нем актеры позируют с тыквами и огромными ножами на фоне витрины с наградами.
"Я и мой большой друг Арнольд, проводим время в его удивительном офисе, вырезая тыквенные головы для Хэллоуина ножами для выживания! Вот чем занимаются в свободное время настоящие парни! Круто!", — написал Сталлоне.
Шварценеггер просто всех поздравил с наступающим Хэллоуином. Напомним, Хэллоуин, или канун Дня всех Святых отмечается еще с дохристианских времен в ночь с 31 октября на 1 ноября.
В США к празднику начинают готовится заранее. Там вырезают фонари из тыкв, так называемый Фонарь Джека, украшают дома и запасаются конфетами, чтобы угощать детей, которые будут выпрашивать угощения.
Селебрити, конечно, тоже празднуют Хэллоуин и зачастую устраивают костюмированные вечеринки.
Королевой Дня всех Святых уже давно признали Хайди Клум, которая всегда подбирает самые яркие и необычные костюмы. Причем тема костюма ею обдумывается заранее и держится в секрете.
Ранее она появлялась в парных костюмах с Силом, своим давним партнером, а теперь ее напарником в переодеваниях стал ее муж Том Каулитц.