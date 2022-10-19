Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне встретились ради Хэллоуина

Давние соперники на экране, а теперь хорошие друзья, сделали общее фото с тыквами

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Легенды кино, 75-летний Арнольд Шварценеггер и 76-летний Сильвестр Сталлоне одновременно опубликовали общее фото к Хэллоуину.

На нем актеры позируют с тыквами и огромными ножами на фоне витрины с наградами.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер с тыквами Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

"Я и мой большой друг Арнольд, проводим время в его удивительном офисе, вырезая тыквенные головы для Хэллоуина ножами для выживания! Вот чем занимаются в свободное время настоящие парни! Круто!", — написал Сталлоне.

Шварценеггер просто всех поздравил с наступающим Хэллоуином. Напомним, Хэллоуин, или канун Дня всех Святых отмечается еще с дохристианских времен в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В США к празднику начинают готовится заранее. Там вырезают фонари из тыкв, так называемый Фонарь Джека, украшают дома и запасаются конфетами, чтобы угощать детей, которые будут выпрашивать угощения.

Селебрити, конечно, тоже празднуют Хэллоуин и зачастую устраивают костюмированные вечеринки.

Королевой Дня всех Святых уже давно признали Хайди Клум, которая всегда подбирает самые яркие и необычные костюмы. Причем тема костюма ею обдумывается заранее и держится в секрете.

Ранее она появлялась в парных костюмах с Силом, своим давним партнером, а теперь ее напарником в переодеваниях стал ее муж Том Каулитц.