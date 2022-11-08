"Мы два тираннозавра". Сильвестр Сталлоне рассказал о дружбе с Арнольдом Шварценеггером

76-летний актер дал откровенное интервью в котором рассказал о дружбе и соперничестве с "Железным Арни"

Related video

Сильвестр Сталлоне, звезда фильмов "Рэмбо" и "Рокки", дал откровенное интервью, в котором рассказал о дружбе с еще одной легендой Голливуда – Арнольдом Шварценеггером. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер начали свою карьеру в кино практически одновременно и всю жизнь соперничали. Их фильмы были одинаково популярны, они даже выбирали схожие картины: боевики, легкие комедии и пробовали себя в драмах.

Связывало их не только соперничество, но и общее дело. Вместе с Брюсом Уиллисом и Деми Мур они были инвесторами популярной в свое время ресторанной сети "Планета Голливуд" (Planet Hollywood).

"Арнольд очень мудр, и он часто говорит о философии, которая привела его туда, где он есть. Приятно поговорить с человеком, который действительно вложил свои деньги в дело, и это дело сработало", — рассказал Сталлоне в интервью.

Несмотря на то, что они дружески соперничали на экране, когда их фильмы были соперниками в прокате, они сумели подружится и в жизни и являются приятелями и сейчас.

"Иногда мы начинаем дурачиться и сходить с ума — просто смеемся над старыми временами. Я как-то сказал ему: "Мы два последних тираннозавра. Мы последние два мясоеда, и говядины осталось не так много в мире. Так что нам лучше наслаждаться друг другом", — пошутил Сталлоне.

После десятилетий соперничества друг с другом Сталлоне и Шварценеггер впервые объединились в боевике Сталлоне 2010 года "Неудержимые" и сиквелах которые вышли в прокат в 2012 и 2014 году и собрал всю "старую гвардию" боевиков 1990-х в одном фильме.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в фильме "Неудержимые" Фото: Скриншот

Также они вместе снимались в фильме "План побега" 2013 года.

Вспомнил Сталлоне и свою знаменитую комедию "Стой! Или моя мама будет стрелять" 1992 года, за которую он получил антипремию "Золотая малина".

"Я слышал, что Шварценеггер собирался сниматься в этом фильме, и сказал сам себе: "Я его обгоню". Думаю, он меня тогда подставил", — пошутил Сталлоне.

Слухи о том, что Арнольд Шварценеггер симулировал интерес к этому сомнительному проекту, чтобы Сталлоне взялся за эту роль, ходили давно. И Арни это подтвердил только недавно.

"Это правда на 100 процентов. В те дни мы делали всевозможные сумасшедшие вещи, чтобы опередить друг друга в нашем соперничестве. К счастью для нас и всех остальных, сегодня мы со Слаем поддерживаем друг друга", — рассказал Шварценеггер.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

А когда Сталлоне спросили о том, какого бы супергероя из комиксов он хотел сыграть, он самокритично заявил, что не похож ни на одного персонажа комиксов.

"И я бы никогда не сыграл Терминатора. Никто не стал бы делать робота с кривым ртом и голосом, похожим на голос гробовщика. Это просто не работает", — ответил Сталлоне.

Напомним, на Хэллоуин Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер встретились, чтобы сделать фонари из тыкв и показать свои новые боевые ножи.