Легенды снова вместе. Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен сходили в спортзал

Иконы боевиков Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен встретились не на съемочной площадке и вместе потаскали железо в спортзале.

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Бодибилдеры, ставшие звездами боевиков, Дольф Лундгрен и Арнольд Шварценеггер вместе сходили на тренировку в тренажерный зал Gold's Gym на Венис-Бич в Калифорнии. Вокруг собралась толпа поклонников. Об этом пишет Daily Mail.

Gold's Gym, хоть и находится под открытым небом, но имеет статус легендарного места. Он был открыт 58 лет назад, членство в нем стоит 100 долларов в месяц.

Дольфа и Арнольда снимали несколько операторов, так что поклонники предположили, что они снимают документальный фильм. Также в зале присутствовал внебрачный сын Шварценеггера – Джозеф Баэна.

Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен вместе сходили в спортзал

Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен, хоть и стали суперзвездами боевиков прошлых лет, но вместе снимались только в трех фильмах. И это было не так давно. Легенды встретились на съемочной площадке трилогии "Неудержимые" (2010, 2012 и 2014), которые собрали в мировом прокате в общей сложности 804 миллиона долларов.

Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен в спортзале

Сильвестру Сталлоне тогда удалось исполнить мечту многих фанатов боевиков: он умудрился собрать в одной картине всех звезд боевиков 1980-1990-х гг.

Осенью 2023 года на экраны выйдет четвертый фильм серии. "Неудержимые 4" расскажут историю обострения ядерного конфликта между США и Россией. Премьера состоится 22 сентября.

"Это особенная франшиза, потому что сегодня многие из новых боевиков основаны на супергероях и рассчитаны на юных зрителей. Так что крови нет. Никого не убивают. Людей изгоняют в другую вселенную. Но "Неудержимые" — это старая школа. К сожалению, людей взрывают и расстреливают, и это настоящие драки и настоящие трюки", — говорил Лундгрен в одном из интервью.

Ранее Сильвестр Сталлоне, звезда "Рэмбо", дал откровенное интервью, в котором рассказал о дружбе с Арнольдом Шварценеггером.

Карьеры актеров очень схожи и они всю жизнь соперничали. Фильму Сталлоне "Рокки" удалось получить "Оскар", но Шварценеггер стал губернатором Калифорнии. Так что теперь им явно нечего делить.

Сталлоне шутит, что они с "Железным Арни" два последних тираннозавра, так что им лучше держаться вместе.