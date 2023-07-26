Отличница супермодель: Нилам Гилл, что известно о новой девушке Леонардо Ди Каприо

28-летняя Нилам уже достаточно много времени провела с Лео, чтобы назвать ее его девушкой.

48-летний Леонардо Ди Каприо в последнее время путешествует по миру, наслаждаясь завидно долгим летним отпуском. И его сопровождала известная британская модель Нилам Гилл, 28-летняя звезда рекламы Burberry. Что про нее известно, писал Daily Mail.

Лео уже побывал в Каннах, в Лондоне, Париже, на побережье Амальфи, и совсем недавно побывал в Сен-Тропе.

Нилам Гилл на Каннском кинофестивале 2023

Компанию актеру составил его коллега и давний приятель Тоби Магуайр, некоторые члены семьи Лео, а также потрясающие женщины.

Среди красавиц выделяется одно лицо – это модель Нилам Гилл, с которой Лео был на Каннском кинофестивале в мае этого года. Ранее они ходили на звездную летнюю вечеринку Vogue, в Chiltern Firehouse, где Нилам блистала в прозрачном платье до пола.

Что известно про Нилам Гилл

Нилам Гилл — 28-летняя британская модель из Ковентри, которая выросла на Болливуде, а не на Голливуде.

Она стала первой моделью индийского происхождения, участвовавшей в рекламной кампании Burberry.

Нилам Гилл

В 2018 году она встречалась с тогда еще принцем Чарльзом на приеме, посвященном 10-летию Британско-Азиатского фонда, в Букингемском дворце в Лондоне.

Нилам Гилл и принц Уэльский

Нилам Гилл выросла в квартире над семейным магазином. Ее родители из сикхских семей. Они заключили брак по договоренности. И в итоге развелись, когда сестре Нилам было три года. Она больше не общалась со своим отцом и не виделась с его новой семьей.

Ее мать снова вышла замуж, когда Нилам было 13 лет, и именно фамилию ее отчима, Гилл, модель взяла как свою собственную, когда строила свою карьеру. Сейчас у нее есть десятилетняя сводная сестра.

В школе Нилам получала самые высокие оценки, стала моделью и настоящей звездой обложек. Хотя она шутила, что в школе носила очки, так что не считала себя слишком привлекательной.

Нилам Гилл

К ней несколько раз подходили модельные скауты, прежде чем она набралась смелости, чтобы пойти на встречу с "Моделями 1", выпускницами которого являются такие звезды, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Ясмин Ле Бон. Но она продолжала учится, потому что хотела стать журналисткой.

В 18 лет она стала звездой Burberry. Но Нилам не прошла первый кастинг, потому что ее единственным источником средств была подработка в магазине одежды Hollister, и она не могла позволить себе проезд на поезде. К счастью, она нашла деньги, когда из Burberry позвонили снова.

Она была ошеломлена, когда сам дизайнер и бывший генеральный директор Burberry Кристофер Бейли пригласил ее на подиум Лондонской недели моды в сентябре 2013 года.

Она тренировалась ходить на каблуках каждый день, а ее дебют на подиуме был настолько успешным, что за ним последовала рекламная съемка с ведущим фотографом Марио Тестино.

С тех пор она была лицом L'Oreal Paris UK, дефилировала для Dior и демонстрировала творения множества ведущих дизайнеров.

ДиКаприо — не первая знаменитость, с которой связана Нилам. Еще в 2015 году ходили слухи, что она встречается с бывшей звездой One Direction Зейном Маликом.

У нее были сложные отношения с американским рэпером J Stash, с которым встречалась в 2017 году и который был найден мертвым в январе прошлого года в результате очевидного убийства-самоубийства. Рядом с ним нашли мертвую женщину.

"Честно говоря, я чуть не умерла в тех отношениях. Я действительно не думала, что выберусь оттуда живой", — рассказывала Нилам в интервью.

Нилам Гилл на Каннском кинофестивале 2023 Фото: Getty Images

В прошлом году Нилам была удостоена награды "Выбор народа" на церемонии вручения наград Sikh Awards.

Напомним, ранее ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо встречается с израильской моделью Иден Полани, которая годилась ему в дочки. Девушке так надоело внимание журналистов, что она даже удалила свой Instagram.