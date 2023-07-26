Дженнифер Лопес в белоснежном спортивном костюме сходила на шопинг (фото)

Накануне звезда отпраздновала 54-й день рождения.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес в белоснежном спортивном костюме отправилась на шопинг. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены была в отличном настроении на следующий день после своего 54-го дня рождения.

Жена Бена Аффлека подчеркнула свою тонкую талию в укороченном свитшоте на молнии, добавив низкие спортивные штаны к тапочкам Gucci. Джей Ло дополнила гламурный образ солнцезащитными очками в золотой оправе и сделала хвост.

Звезда фильма "Мать" покупала мебель в Лос-Анджелесе с двумя подругами. В июне 2023 года Лопес и ее муж Бен Аффлек приобрели особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов. Они реконструировали большое помещение в течение месяца и находятся на стадии проектирования.

Вещи, которые она смотрела, были белыми и бежевыми.

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Друзья американской знаменитости шли позади нее. Они также выбрали для выхода образы в светлых тонах.

Напомним, Дженнифер Лопес выругалась на папарацци.

Также Фокус писал о первой годовщине свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека.