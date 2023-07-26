Танцы на столе и микро-бикини: Дженнифер Лопес показала, как отпраздновала 54-летие

Артистка дала понять, что собирается праздновать не один день.

Дженнифер Лопес с размахом отметила свой 54-ый день рождения и продемоснтрировала гостям, собравшимся в ее роскошном особняке в Лос-Анджелесе, все самое лучшее. Фотографиями с торжества поп-дива поделилась на своей странице в соцсети. воим 249 миллионам подписчиков в Instagram звезда намекнула, что намерена отмечать не один день.

"День рождения… весь месяц!! Всегда хороший день, когда Лола приходит играть… #OnTheJLo: скоро будет выпуск Birthday Edition", — отметила она в подписи, имея в виду свое "игривое" альтер-эго.

На фото звезда позирует в черном бикини с бело-зеленым рисунком, черной широкополой шляпе и множестве украшений. Она надела эффектные золотые серьги, длинную золотую цепочку с подвеской в виде ключа, массивное колье, инкрустированное бриллиантами, различные браслеты и несколько колец. Позже на купальник певица надела шифоновую накидку с таким же рисунком.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженнифер в очередной раз показала результаты своих многочасовых тренировок в спортзале и правильного питания, поскольку тонусу ее кожи и подтянутой фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.

На одной из фотографий Джей Ло уже позирует в длинном серебристом платье с открытой спиной, танцуя на столе на глазах у гостей. Артистка дополнила свое роскошное платье украшениями с бриллиантами и изумрудами, включая серьги с подвесками, браслет и кольца.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Совсем недавно Лопес отпраздновала первую годовщину брака с Беном Аффлеком. В 2022 году у них были две свадьбы подряд, в том числе интимная церемония в Лас-Вегасе.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий сдельный купальник в самом трендовом цвете сезона.