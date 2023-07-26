Виктория Бекхэм отказалась от шпилек ради мультяшных желтых сапог

Виктория Бекхэм показалась в сапогах Crocs за 450 долларов.

Ранее Виктория Бекхэм говорила, что "скорее умрет", чем наденет пару сиреневых кроксов, которые Джастин Бибер прислал ей после своего сотрудничества с обувным брендом. Но два года спустя она сменила гнев на милость и все-таки примерила пару желтых сапог MSCHF x Crocs за 450 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Сапоги, в которых позировала Виктория, появятся в продаже только 9 августа.

Виктория Бекхэм в сапогах от MSCHF и Crocs Фото: Victoria Beckham/Instagram

49-летняя Виктория позировала в желтых сапогах и черном платье миди.

Ранее в них же позировала Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон в сапогах от MSCHF и Crocs

Взорвав Интернет своим бруклинским брендом Big Red Boot, бренд MSCHF сделал это снова. На этот раз они объединились с Crocs, чтобы создать еще одну эффектную пару обуви.

Сапоги от MSCHF и Crocs

Еще в 2021 году Пош Спайс была в истерике, когда певец Джастин Бибер подарил ей пару кроксов за 60 долларов — вызывающую разногласия обувь, когда-то широко раскритикованную индустрией моды.

Она сказала своим подписчикам: "Хорошо, Джастин очень любезен, что прислал мне кроксы, эээ, я никогда не носила кроксов! Они заставили меня смеяться. Большое спасибо! Я не совсем уверена, что сказать об этом, но спасибо. Это очень мило!".

Затем она организовала опрос для 28,9 миллиона подписчиков, спросив: "Буду ли я носить сиреневые Crocs?!". 57% ответили "нет".

И Виктория Бекхэм написала: "Ну, это было близко, я думаю, я лучше умру, но все равно спасибо, @Justinbieber".

Кроксы Джастина Бибера, выпущенные ограниченным тиражом, были распроданы всего за 90 минут, когда они были выпущены в октябре, что вызвало такой ажиотаж среди поклонников, что веб-сайт бренда фактически упал.

Виктория Бекхэм известна своей любовью к высоким каблукам. Она не отказывалась от них даже когда вынашивала своих детей.

Виктория Бекхэм всегда носит шпильки Фото: Getty Images

Напомним, Виктория Бекхэм примерила кроксы в Майами, куда она прилетела, чтобы поддержать мужа Дэвида во время дебюта Лионеля Месси в "Интер Майами" на прошлой неделе.

В игре Месси закрепил победу со счетом 2: 1 за "Интер Майами", президентом и совладельцем которого является муж Виктории Дэвид Бекхэм.

Напомним, ранее Виктория и Дэвид отметили 24-летие с дня свадьбы.