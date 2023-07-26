Накануне монаршая персона посетила Норфолк.

Королева Камилла дала редкий комментарий о своих внучках. Об этом пишет Hello Magazine.

Супруга короля Чарльза III пошутила, что ее внучки "невероятно завидовали" ее визиту в штаб-квартиру британского дизайнера ювелирных изделий Моники Винадер.

76-летняя монаршая особа накануне посетила Норфолкскую штаб-квартиру одноименной фирмы, которая была основана дизайнером и ее сестрой в переоборудованной кузнице рядом с ее домом 15 лет назад, но сейчас она стоит почти 100 миллионов фунтов.

"Мои внуки — ну, и мои внучки — невероятно завидуют мне, что я здесь сегодня", — сказала королева Камилла Монике.

Смеясь, она добавила: "Они следят за вами [в социальных сетях]. Когда они узнали, что я приеду сюда, они начали давать довольно много намеков о том, что они хотели бы получить на свои дни рождения".

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Королева Камилла в Норфолке Фото: Getty Images

Камилла является бабушкой пятерых детей. У ее сына Тома Паркера Боулза есть 15-летняя дочь Лола и 13-летний сын Фредди, а у дочери Лауры Лопес — 15-летняя Элиза и 13-летние близнецы Луис и Гас.

Дети королевы Камиллы Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла посетила Норфолк в платье с геометрическим принтом.

Также Фокус писал об особом колье королевы Камиллы.