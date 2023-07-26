Королева Камилла появилась в платье с геометрическим дизайном (фото)

Жена Чарльза ІІІ дополнила образ элегантными аксессуарами, посещая Норфолк.

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Королева Камилла посетила место рождения и дом автора ее любимой книги детства — "Черный красавец". Об этом сообщили в Twitter королевской семьи Великобритании.

Супруга короля Чарльза ІІІ посетила дом Анны Сьюэлл в Норфолке. Сьюэлл родилась в доме на Черч-Плейн в Грейт-Ярмуте в 1820 году. Во время визита королева имела возможность просмотреть первые издания "Черного красавца" и встретиться с волонтерами, которые сегодня занимаются домом.

Ее Величество также пообщалась с представителями организации, которая заботится о пони, ослах и мулах по всей Великобритании.

Королева Камилла

Для официального визита монаршая персона выбрала голубое платье с геометрическим дизайном от Fiona Clare Aldridge. Образ супруга короля Великобритании дополнила браслетом Van Cleef&Arpels, подвеской Kiki McDonough и кремовой сумочкой.

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Королева Камилла Фото: Getty Images

На этот раз королева Камилла была без мужа.

Волосы монаршей особы были уложены привычным для нее способом.

Королева Камилла

Напомним, король Чарльз ІІІ с супругой впервые после коронации посетили Корнуолл.

Также Фокус писал о любимых туфлях королевы Камиллы.