Королева Камілла зʼявилася у сукні з геометричним дизайном (фото)

Дружина Чарльза ІІІ доповнила образ елегантними аксесуарами, відвідуючи Норфолк.

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Королева Камілла відвідала місце народження та будинок авторки її улюбленої книжки дитинства – "Чорний красунь". Про це повідомили у Twitter королівської родини Великобританії.

Дружина короля Чарльза ІІІ відвідала будинок Анни Сьюелл у Норфолку. Сьюелл народилася в будинку на Черч-Плейн у Грейт-Ярмуті в 1820 році. Під час візиту королева мала нагоду переглянути перші видання "Чорного красуня" і зустрітися з волонтерами, які сьогодні опікуються будинком.

Її Величність також поспілкувалася з представниками організації, яка піклується про поні, ослів та мулів по всій Великобританії.

Королева Камілла

Для офіційного візиту монарша персона обрала блакитну сукню з геометричним дизайном від Fiona Clare Aldridge. Образ дружина короля Великобританії доповнила браслетом Van Cleef&Arpels, підвіскою Kiki McDonough та кремовою сумочкою.

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Королева Камілла Фото: Getty Images

Цього разу королева Камілла була без чоловіка.

Волосся монаршої особи було укладене звичним для неї способом.

Королева Камілла

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ з дружиною вперше після коронації відвідали Корнуолл.

Також Фокус писав про улюблені туфлі королеви Камілли.