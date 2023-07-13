Королева Камілла розповіла про свої улюблені туфлі

У взутті улюбленого бренду Камілли також ходять три її близькі подруги і королева Швеції.

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75-річна королева Камілла, незважаючи на вік, змушена часто з'являтися на офіційних заходах, багато ходити і стояти. І при всьому цьому вона має мати бездоганний вигляд. Тож зручне взуття для неї дуже важливе. І, як дізналися модні журнали, у неї є улюблений бренд, який вона радить усім своїм подругам. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що королева — велика шанувальниця бренду Sole Bliss. У неї кілька десятків пар взуття від цієї фірми. Вона вже порекомендувала її трьом своїм подругам: пані Мері Беррі, пані Джоанні Ламлі та пані Джуді Денч.

Королева Камілла Фото: Getty Images

А тепер і королева Швеції Сільвія з'явилася в туфельках цього бренду за 179 фунтів на 900-річчя Лундського собору. І актриса Гелен Міррен, як виявилося, теж любить ці туфлі.

Королева Швеції Сільвія і король Карл XVI Густав Фото: Kungahuset/Instagram

Королева Камілла в юності обожнювала модний одяг і часто хизувалася на дуже високих підборах. Але напередодні свого 70-річчя вона зізналася, що дизайнерські туфлі їй більше не пасують. Тож їй довелося відмовитися навіть від своїх улюблених човників Chanel. Виявилося, що їхнє взуття не підходить дамам у віці, у яких починаються проблеми зі стопами.

"Я буквально кричала в агонії наприкінці дня і штовхала туфлі в кут", — зізналася Камілла, зазначивши, що більше не може носити підбори, вищі за 5 сантиметрів.

"Це те, що я повинна прийняти. 2 дюйми (близько 5 см), це моя межа", — резюмувала дружина короля Чарльза.

Відтоді вона обрала свій улюблений бренд і жодного разу йому не зраджувала. Вона носила ці туфлі навіть протягом тижня після смерті королеви Єлизавети, коли в неї був зламаний палець на нозі.

Королева Камілла Фото: Getty

Дама Мері Беррі, подруга Камілли, чесно зізналася, що зручні туфлі їй порадила саме королева, яка тоді ще носила титул герцогині Корнуольської.

"Я почала носити нові туфлі на високих підборах, які мені порекомендувала герцогиня. Раніше я купувала все своє взуття в Russell & Bromley, але тепер ношу ці. Вони дуже вигідні — близько 150 фунтів за пару", — зізналася Мері.

Знаменитий ортопед доктор Бред Шеффер з телешоу "Мої ноги вбивають мене" зазначав раніше, що якщо вам уже доводиться носити туфлі на високих підборах, то є певні речі, на які потрібно звертати увагу, щоб захистити свої ноги.

"Шукайте взуття з широким носком, підтримкою склепіння стопи, підтримуючою устілкою і хорошою амортизацією під стопами", — порекомендував Шеффер.

Раніше Фокус писав про те, яку небезпеку несуть туфлі на високих підборах, як у Марго Роббі у фільмі "Барбі". Дослідження також показали, що мільйони жінок у всьому світі страждають від болю в пальцях ніг і подушечках стоп через тиск, який чинить на ці ділянки утримування стопи в неприродному для неї положенні. Взуття на підборах провокує запалення і болі в ногах і, особливо, в литкових м'язах.