Эффект плато: 7 способов сдвинуть вес с мертвой точки и снова начать худеть

Если вы соблюдаете диету, занимаетесь спортом, но вес так и не уходит, не сдавайтесь! Вместо этого найдите минутку, чтобы прочитать о простых и эффективных методах, которые помогут снова заставить ваш вес двигаться вниз.

Возможно, самая сложная часть любого похудения — это преодоление неизбежного плато, когда вы неделями находитесь в одном и том же весе, несмотря на все приложенные усилия. Попробуйте один из этих советов, чтобы заставить весы сдвинуться с мертвой точки. Об этом пишет MyNetDiary.

Ведите пищевой дневник

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Знаете ли вы, что постоянное отслеживание того, что вы едите и пьете, является проверенным методом похудения? Фактически, люди, которые вели ежедневные записи о своем питании, потеряли в два раза больше веса, чем те, кто этого не делал.

Можете завести специальный блокнот и записывать вручную, а можете воспользоваться специальным приложением для смартфона.

Просматривайте свои записи

Время от времени, примерно раз в неделю, просматривайте свои записи в пищевом дневнике. Ищите взаимосвязь между приемом пищи и питательных веществ, физическими упражнениями и потерей веса. Многие онлайн-приложения позволяют создавать различные отчеты, которые помогут вам увидеть, как выбор питания влияет на ваш вес. Так вы сможете понять, какие продукты влияют на ваш вес и мешают вам достигнуть подавленной цели.

Установите разумную цель по снижению веса

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Вы добьетесь большего успеха в достижении своей конечной долгосрочной цели по весу, если разобьете ее на более мелкие цели. Например, если вы в конечном итоге хотите сбросить 30 кг, начните с меньшей цели: "похудеть на 5% моего веса".

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Знаете ли вы, что потеря 5-7% массы тела может предотвратить или отсрочить начало диабета 2 типа? Если вы достигли плато в потере веса, спросите себя, была ли первоначальная цель реалистичной, и подумайте о том, чтобы внести коррективы.

Помните, что идеально для здоровья терять от 0,5 до 1 кг в неделю. Некоторые данные свидетельствуют о том, что люди, которые теряют вес постепенно, более успешно удерживают его в долгосрочной перспективе. Кроме того, это более безопасный метод.

Ешьте регулярно или меняйте время приема пищи

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Регулярные приемы пищи помогают регулировать уровень сахара в крови и предотвращают чрезмерный голод или, что еще хуже, "голодание". Когда вы слишком голодны, вам сложнее контролировать свои порции. Высококалорийная/жирная пища соблазняет вас, поскольку тело ищет быструю энергию.

Некоторым людям удается преодолеть плато потери веса, изменив свой режим питания. Допустим, вы съедаете большую часть калорий поздно вечером. Рассмотрите возможность перехода на более плотный завтрак и более легкий ужин без вечерних перекусов.

Или попробуйте поэкспериментировать с ограничением часов, в течение которых вы едите в течение дня, что часто называют интервальным голоданием.

Отдайте предпочтение некрахмалистым овощам и белкам

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Некрахмалистые овощи. В них мало калорий, но много витаминов, минералов, воды и клетчатки. Многие люди обнаруживают, что если они съедают по крайней мере 2 порции овощей во время каждого приема пищи, включая завтрак, они в конечном итоге чувствуют себя сытыми, употребляя меньшее количество калорий.

Белок. Ежедневное удовлетворение ваших потребностей в белке имеет важное значение для снижения веса. Поскольку белковая пища переваривается дольше, чем углеводы, вы, скорее всего, дольше будете чувствовать сытость, если будете съедать немного белка во время каждого приема пищи. Старайтесь получать около 20 граммов белка за один прием пищи из различных источников: например, нежирного мяса, рыбы/морепродуктов, птицы, бобовых, яиц и молочных продуктов.

Контролируйте количество сна

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Хроническое недосыпание влияет на аппетит и выработку гормонов стресса, что также на потребление калорий и физическое здоровье. Недосып напрямую связан с лишним весом, поэтому постарайтесь отрегулировать количество и качество сна.

Упражнение

Упражнения помогают не только сжигать калории, они улучшают общее состояние здоровья и снижают риск хронических заболеваний, особенно диабета 2 типа. Если у вас есть возможность, старайтесь каждый день находить время для кардио-тренировок. Кроме того, добавьте силовые тренировки 3 раза в неделю, чтобы сохранить мышцы во время похудения.

Сохраняйте мотивацию

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Ваша мотивация может быстро угаснуть, если вы правильно питаетесь и тренируетесь, но не видите результатов. Сохранять мотивацию к похудению в течение длительного периода времени может быть сложно. То, что мотивирует вас в начале вашего пути к похудению, может измениться, когда вы находитесь на этом пути полгода или год. Подумайте о своих мотивах вести здоровый образ жизни и поговорите с друзьями, семьей или профессиональным консультантом, если вы чувствуете, что застряли и готовы сдаться.

Напомним, диетологи рассекретили привычки, которые мешают вам похудеть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.