Стиль жизни
27 июля 2023 года: апостола Акилы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя иметь дело с огнем и вести переговоры.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает апостола Акилы. Он вместе со своей супругой Прискиллой проповедовал христианство, Акила был учеником апостола Павла и епископом. Убили их обоих язычники, которые в те времена преследовали христиан.
Также 27 июля в Украине празднуют День медицинского работника.
Что нельзя делать 27 июля:
- иметь дело с огнем;
- вести переговоры;
- выбрасывать остатки еды со стола.
Народные приметы и поверья:
- сухая погода – к теплой осени;
- деревья начинают краснеть – будет хороший урожай грибов;
- в водоемах плавают чайки – погода улучшится;
- дождь – всю неделю будет мокрая погода.
День ангела празднуют:
Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
Также в этот день:
1672 год — гетман Петр Дорошенко разбивает войско Речи Посполитой возле Четвертиновки;
1834 год — открывают Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).