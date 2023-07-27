27 июля 2023 года: апостола Акилы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя иметь дело с огнем и вести переговоры.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает апостола Акилы. Он вместе со своей супругой Прискиллой проповедовал христианство, Акила был учеником апостола Павла и епископом. Убили их обоих язычники, которые в те времена преследовали христиан.

Также 27 июля в Украине празднуют День медицинского работника.

Что нельзя делать 27 июля:

иметь дело с огнем;

вести переговоры;

выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы и поверья:

сухая погода – к теплой осени;

деревья начинают краснеть – будет хороший урожай грибов;

в водоемах плавают чайки – погода улучшится;

дождь – всю неделю будет мокрая погода.

День ангела празднуют:

Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Также в этот день:

1672 год — гетман Петр Дорошенко разбивает войско Речи Посполитой возле Четвертиновки;

1834 год — открывают Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).