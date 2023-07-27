Знаменитость призналась, куда потратила первую зарплату.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби выплатила ипотеку мамы, когда стала успешной. Об этом сообщает CBS Sunday Morning.

Звезда фильма "Барби" призналась, что погашение ипотеки за дом ее мамы Сари Кесслер было главным приоритетом, когда она смогла это сделать.

"Все, что я была должна маме, я записала", — сказала Робби. "Она брала деньги из ипотеки дома, чтобы одолжить мне. Так что я всегда знала: "Я должна это вернуть". И однажды, когда я заработала достаточно денег, я полностью выплатила всю ипотеку".

"Я сказала: "Мама, даже больше не беспокойся об этой ипотеке. Ее даже больше не существует".

В 2019 году Кесслер взяла интервью у своей звездной дочери для Vogue Australia, признавшись, что когда Робби сказала ей, что хочет стать актрисой в 12 лет, она отнеслась скептически.

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Марго Робби

В том самом интервью Марго Робби сказала маме, что она потратила свою первую зарплату "на то, чтобы вернуть ей деньги".

Напомним, Марго Робби рассказала о забавных моментах на съемочной площадке картины "Барби".

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