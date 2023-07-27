Похудеть не получится: 3 причины не пропускать приемы пищи в течение дня

Интервальное голодание или голодание через день довольно популярны для похудения, но они предусматривают пропуск одного из приемов пищи. Но так ли это безопасно?

Некоторые люди считают, что пропуск приемов пищи помогает им похудеть. Это может не иметь смысла, если у вас есть проблемы с обменом веществ, такие как диабет или метаболический синдром. Каждый раз, когда вы пропускаете прием пищи, ваше тело поддерживает уровень сахара в крови и уровень энергии. Однако, когда у вас есть такие проблемы с обменом веществ, как диабет, предиабет или метаболическом синдроме, эта поддержка может не сработать и вызвать сильный голод, усталость и низкий уровень сахара в крови. Об этом пишет MyNetDiary.

Итак, какие последствия могут вас ждать, если вы пропускаете прием пищи с целью похудеть.

Вы с большей вероятностью будете есть нездоровую пищу

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Вы, вероятно, слышали, что: "Нельзя ходить в магазин на голодный желудок", потому что вы можете выбрать неправильные продукты. Теперь вы знаете, почему маркетологи кладут на кассу шоколадные батончики, а не яблоки и апельсины. Когда вы пропускаете приемы пищи, ваш организм жаждет продуктов с высоким содержанием жира и сахара, потому что они дают быструю энергию. Поэтому, если вы пропустите завтрак, какой перекус будет для вас наиболее привлекательным: пончики или свежие фрукты?

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Из-за низкого уровня сахара в крови, у вас не будет энергии на тренировки

Физические упражнения необходимы для похудения и поддержания веса. Если вы слишком голодны, чтобы тренироваться после работы, потому что пропустили обед или можете закончить только половину занятия зумбой, потому что у вас нет энергии, вы ставите под угрозу все свои усилия по снижению веса.

Это может негативно повлиять на ваш энергетический обмен

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Определенно существуют опасения, что пропуск приемов пищи может негативно повлиять на скорость сжигания калорий. В мире науки о питании и здоровье есть неоднозначные результаты о том, работает ли запланированный пропуск приема пищи для сжигания калорий. Суть в том, что не существует универсального средства для похудения. Обращайте внимание на изменения своего веса при пропуске приемов пищи. Это может указывать на то, помогает ли это или мешает вашему метаболизму в потере веса. И да, вы можете подумать о последствиях пропуска приемов пищи для вашего метаболизма, общего состояния здоровья и качества жизни.

Два совета, как не пропускать приемы пищи

Одной из главных причин, по которой люди непреднамеренно пропускают приемы пищи, является нехватка времени и наличие быстрых соблазнительных продуктов, которыми легко перекусить.

Всегда имейте в запасе полезные продукты для быстрого перекуса:

нежирный йогурт;

яблоки, апельсины и бананы;

сухофрукты;

орехи;

хумус;

яйца вкрутую;

арахисовая паста;

обычный попкорн, посыпанный пармезаном.

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Ешьте небольшими порциями

Если вы хотите сократить количество потребляемых калорий, попробуйте уменьшить количество калорий в одном из приемов пищи, а также постарайтесь есть как минимум 3 из 5 групп продуктов за один прием пищи: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, белок и молочные продукты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.