Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз сыграет еще одну куклу от Mattel

Mattel Films анонсировал целую серию фильмов о самых популярных игрушках.

Ошеломительный успех фильма "Барби" натолкнул компанию по производству культовой куклы Mattel на мысль о том, чтобы оживить на экране и другие игрушки, менее известные, но не менее любимые. В частности речь идет о Карманной Полли, сыграть которую позвали звезду сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, пишет Variety.

Глава Mattel Films Робби Бреннер уже подтвердил, что есть "отличный" сценарий, написанный Леной Данэм, которая выступит и в роли режиссера.

"Это было потрясающее сотрудничество. Лена такая общительная, закатывает рукава и очень любит копаться в заметках и слушать. Она невероятна. Лили такая умная, такая конкретная и такая продуктивная. Это было невероятное сотрудничество, поэтому мы в восторге от него. Надеюсь, мы сделаем это в какой-то момент в будущем", – заявила она.

Пока что подробностей о сюжете нет, но, по словам гендиректора компании Инона Крейза, Warner Bros. уже приступили к разработке новой истории.

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Polly Pocket, или Карманная Полли – это миниатюрная куколка, которая продавалась вместе с кейсом, где был ее домик, гардероб и даже собака. Игрушку изобрела компания Bluebird в 1989 году. Позже компания Mattel выкупила патент и стала выпускать Карманную Полли в США. Линейку ждали постоянные ребрендинги, смены стратегий развития, которые привели к закрытию проекта в 2012 году.

На Барби и Полли игрушечная кинофраншиза не закончится. Среду других будущих проектов – фильм Дэниела Калуя про знаменитого фиолетового динозаврика "Барни", "приземленный и твердый" фильм Джей Джей Абрамса о Hot Wheels, триллер с рейтингом PG-13, основанный на Magic 8-Balls.

Кроме того, в планах Mattel Films — семейная комедия по мотивам кукол American Girl.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск раскритиковал фильм "Барби".