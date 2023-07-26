Илон Маск раскритиковал фильм "Барби"

У миллиардера оказалось немало единомышленников, причем даже среди женщин.

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Выход фильма "Барби" разделил общество на два лагеря: тех, кто проникся идеей картины, и тех, кто увидел в ней признаки дискриминации. Так, основатель Tesla и SpaseX, а также многодетный отец Илон Маск раскритиковал картину Греты Гервиг за ярко выраженную идею феминизма.

"Если вы будете стрелять каждый раз, когда Барби произносит слово "патриархат", вы потеряете сознание до того, как фильм закончится", – написал он в соцсети.

Фото: Twitter/Elon Musk

Он не одинок в том, что не согласен с посланием о силе девушки и с тем, как фильм изображает отношения между мужчинами и женщинами. Жена представителя Флориды Мэтта Гэтца также призвала бойкотировать фильм из-за его разочаровывающей "расширения прав и возможностей женщин" и "отсутствия веры и семьи".

Джинджер Гэтц посетила вечеринку в Вашингтоне, пройдясь по розовой ковровой дорожке и потягивая розовые коктейли. Более того, ее муж надел розовый пиджак. Несмотря на то, что женщина является поклонницей Барби, после просмотра фильма она сказала, что разочарована ценностями, которые он продвигает. Она также раскритиковала "бета-энергию" актера Райана Гослинга, несмотря на то, что актера широко хвалили за его игру.

"Думаете о просмотре фильма о Барби? Я бы рекомендовала придерживаться вдохновения для нарядов и пропустить его. И вот почему: Барби, с которой я выросла, олицетворяла безграничные возможности, разнообразие профессий и расширение возможностей женщин. Фильм о Барби 2023 года, к сожалению, пренебрегает каким-либо понятием веры или семьи и пытается нормализовать идею о том, что мужчины и женщины не могут сотрудничать позитивно (фу)", – написала она. Правда, Гэтц похвалила Марго Робби за игру и отметила костюмы и саундтреки.

Фото: Ginger Gaetz/twitter

Ранее Фокус писал, что семья премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетила премьеру "Барби", добавив в свои наряды розовые элементы.

Пока фильм собирает сотни миллионов долларов в прокате, ходят слухи о том, что может быть продолжение истории про куклу. На роль Кена неожиданно вызвался звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи.