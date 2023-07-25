Киллиан Мерфи признался, что не против сыграть Кена в продолжении "Барби"

На то, что продолжение "Барби" не исключено, не так давно намекнула Марго Робби.

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47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи, блестяще сыгравший главную роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", считает, что неплохо бы справился и с ролью Кена, если бы Грета Гервиг решила снять продолжение "Барби". Об этом он рассказал в беседе с Cinefilos

По словам звезды, он еще не видел фильм о Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, но с нетерпением ждал его.

"Не могу дождаться, когда увижу фильм. Я думаю, что это здорово для кино. Вы знаете, у нас есть все эти замечательные фильмы, которые происходят этим летом", — сказал Мерфи.

На вопрос, согласился ли бы он сыграть в продолжении истории про Барби ее парня Кена, актер ответил:

"Эй, ты знаешь, конечно! Да, давайте читать сценарий. Давайте поговорим".

Как рассказала Эллисон Джонс, директор по кастингу "Барби", на роль главного Кена претендовали такие актеры как Боуэн Янг, Дэн Леви и Бен Платт. А когда они не прошли отбор, то расстроились. Джонс также сообщила, что Джонатан Грофф вел переговоры о том, чтобы сыграть Аллана — роль, которая в конечном итоге досталась Майклу Сере.

Наряду с Райаном Гослингом и Серой, Симу Лю, Нкути Гатва, Джон Сина и Кингсли Бен-Адир сыграли второстепенных Кенов.

О том,будет ли продолжение "Барби", информации пока нет, но не так давно Марго Робби, сыгравшая главную роль, намекнула на возможный сиквел.

"Я думаю, что вы попадаете в ловушку, если пытаетесь создать первый фильм, одновременно планируя сиквелы. С этого момента все может пойти в миллион разных направлений", — добавила она.

"Барби" вошла в историю на выходных, заработав 155 миллионов долларов и став самым крупным дебютом для фильма, снятого женщиной

Тем временем "Оппенгеймер" заработал впечатляющие 80,5 миллионов долларов за первые три дня в кинотеатрах.

"Я думаю, что это просто здорово для индустрии и для зрителей, что у нас есть два замечательных фильма замечательных режиссеров, выходящих в один и тот же день. Можно целый день провести в кино. Что может быть лучше?" – говорил Мерфи.

Ранее Фокус писал, что Мэтт Деймон и Эмили Блант рассказали, что буквально тонули в океанских глазах Киллиана.