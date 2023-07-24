Мэтт Дэймон и Эмили Блант рассказали, что особенного в глазах Киллиана Мерфи

Актер специально похудел для съемок, чтобы его лицо и глаза были еще более выразительны.

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Пронзительные "океанские глаза" Киллиана Мерфи на съемках фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер сводили с ума его коллег по площадке Мэтта Деймона и Эмили Блант. Об этом актеры рассказали в интервью People.

"Это настоящая проблема, когда ты работаешь на сцене с Киллианом. Иногда ты ловишь себя на том, что просто плаваешь в его глазах", – отметил Дэеймон.

"Это похоже на песню Ocean Eyes Билли Айлиш. Мы просто напеваем это весь день", – добавила Блант.

В свою очередь Мерфи отшутился:

"Они даже не такие синие!"

В картине "Оппенгеймер" Киллиан играет "отца" атомной бомбы Дж. Роберта Оппенгеймера, американского физика-теоретика, участвовавшего в "Манхэттенском проекте" — начинании Второй мировой войны, в ходе которого было разработано первое ядерное оружие.

Жену Оппенгеймера сыграла Блант, а Дэймон воплотил образ генерал-лейтенанта Гроувса, директора Манхэттенского проекта, который назначил Оппенгеймера руководить разработкой атомной бомбы.

Чтобы подготовиться к роли эмоционально и физически, Мерфи понадобилось пять месяцев. Он похудел, чтобы "распахнуть глаза" и показать, что Оппенгеймер "никогда не ел".

В беседе с New York Times Киллиан рассказал, как ему потребовалось более пяти месяцев перед съемками, чтобы подготовиться как физически, так и эмоционально к роли.

Он признался, что ему "понравилась" физическая подготовка к роли, рассказав, как он хотел похудеть, чтобы "распахнуть глаза" на Оппенгеймера, чтобы показать тот факт, что он "никогда не ел".

"Мне нравится играть своим телом, а у Оппенгеймера была очень отчетливая физическая форма и силуэт, которые я хотел передать правильно. Мне пришлось немного похудеть, и мы работали с костюмом и пошивом. Он был очень худым, почти истощенным, существовал на мартини и сигаретах. У него были очень яркие глаза, и я хотел придать ему широко раскрытые глаза, поэтому мы много работали над его силуэтом и выражением лица, прежде чем начать", – рассказал актер в беседе с New York Times.

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"У него было такое монументальное предприятие. И он мог есть только миндаль каждый день. Он был так истощен", – говорила Блант о подготовке Мерфи к роли.

Еще в мае Киллиан признавался, что "отчаянно хотел" получить главную роль в "Оппенгеймере" Кристофера Нолана.

"Я всегда говорил Крису публично и в частном порядке, что если я свободен и вы хотите, чтобы я снялся в фильме, я там. Меня действительно не волнует размер детали. Но в глубине души, втайне, я отчаянно хотел сыграть для него главную роль", – признался Киллиан Associated Press.

При этом он понятия не имел, что таки сыграет в картине, пока Нолан не позвонил ему и не предложил роль.

"Он такой сдержанный и самоуничижительный и в своей очень английской манере просто сказал: "Послушайте, я написал этот сценарий, он об Оппенгеймере". Я бы хотел, чтобы ты был моим Оппенгеймером. Это был великий день", – добавил актер.

По словам Нолана, выбор Киллиана на главную роль был очевидным решением:

"Я так много месяцев смотрел на обложку книги "Американский Прометей", и вот эта фотография, черно-белая, светло-голубоглазый, очень напряженный, этого парня. "И я подумал: "Ну, я знаю, кто мог бы это сделать".

Ранее Фокус писал, что актеры "Оппенгеймера" присоединились к голливудской забастовке.